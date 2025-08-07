इस एक्ट्रेस पर दिलीप कुमार-राज कपूर हार बैठे थे दिल, ऋषि ने इनकी वजह से छोड़ा घर, 3 बच्चों के बाप से रचाई शादी

पुरानी फिल्में और इनके स्टार्स को सिनेप्रेमी आज भी नहीं भूले हैं. हिंदी सिनेमा का शुरुआती दौर अमर हो चुका है और यादगार बन चुके हैं इसके सितारे. आज हम बात करेंगे फोटो में दिख रही इस बच्ची की जो गुजरे जमाने की स्टार एक्ट्रेस रह चुकी हैं. इस अभिनेत्री ने तमिल सिनेमा से डेब्यू किया था और हिंदी पट्टी में राज कपूर और दिलीप कुमार, जैसे सुपरस्टार संग ब्लॉकबस्टर फिल्में भी दीं. यह अभिनेत्री साउथ सिनेमा की पहली ऐसी एक्ट्रेस हैं, जिसने सबसे पहले स्विमसूट में अपना सिजलिंग अवतार दिखाया था. यह एक्ट्रेस इतनी सुंदर रही कि इस देखने के लिए थिएटर्स में लाइन लगी रहती थी. इस एक्ट्रेस का 3 बच्चों के बाप पर दिल आया था और फिर इसने अपने पीक करियर में शादी रचा ली थी.



दिलीप कुमार भी हार बैठे दिल

इस एक्ट्रेस को घर तोड़ने वाली एक्ट्रेस का टैग मिला था. इस अभिनेत्री को दिलीप कुमार भी अपना दिल बैठे थे. इसलिए सायरा बानो को दिलीप कुमार और इस एक्ट्रेस की केमिस्ट्री से खूब जलन थी. बात कर रहे हैं गंगा जमुना (1961) में दिलीप कुमार संग नजर आईं एक्ट्रेस वैजयंती माला की, जो आज 91 साल की हैं. वैजयंती माला का नाम राज कपूर संग भी जुड़ा था और इस पर ऋषि कपूर ने कहा था कि उनके पिता के अफेयर के चलते उनकी मां उन्हें छोड़कर चली गई थी. 1949 में तमिल फिल्म वाजकाई से फिल्मी सफर शुरू करने वाली वैजयंती माला ने सपोर्टिंग एक्ट्रेस का अवार्ड भी ठुकरा दिया था. 1955 में बिमल रॉय की देवदास में उन्होंने चंद्रमुखी का रोल प्ले किया था. इस रोल को सुरैया, नरगिस और बीना रॉय ने ठुकरा दिया था.



3 बच्चों के बाप से रचाई शादी

वैजयंती माला एक पैन इंडिया स्टार रही हैं. उन्होंने तीनों (हिंदी, तेलुगु, तमिल) फिल्म इंडस्ट्री पर राज किया था, लेकिन करियर के पीक में उन्होंने डॉक्टर चमनलाल बाली से शादी रचा ली थी. चमनलाल से उनकी मुलाकात फिल्म सेट पर हुई थी. दरअसल, जब वह सेट पर बीमार पड़ी तो इलाज के लिए चमनलाल ही आए थे, जहां उनको प्यार हो गया, जबकि चमनलाल तीन बच्चों के बाप थे और उन्होंने पत्नी को तलाक देकर वैजयंती माला से शादी रचा ली. साल 1984 में वह बतौर कांग्रेस मेंबर चुनाव में जीतीं और लंबे समय तक पार्टी में रहीं. 1999 में राजीव गांधी की मौत के बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया. एक्ट्रेस को 1968 में पद्मश्री सम्मान से नवाजा गया था. हाल ही में उन्हें पद्म विभूषण सम्मान मिला है, जो कि भारत का दूसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है. बता दें, आगामी 13 अगस्त को वह 92 साल की हो जाएंगी.