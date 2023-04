गर्मियो में आप भी फ्रिज में काट कर रख देते हैं तरबूज, भूलकर भी ना करें ये गलती, बन सकता है बीमारियों का भंडार

Fruits in Fridge: तरबूज को फ्रिज में रखने के नुकसान.

Fruits Do Not Kept in Fridge: गर्मियों का मौसम आते ही हमारा फ्रिज कई सारी चीजों से भर जाता है. लोग चीजों को लंबे समय तक बचाए और फ्रेश रखने के लिए फ्रिज में रख देते हैं. लेकिन क्या आप ये बात जानते हैं कि फ्रिज में रखी हर चीज सही रहे यह जरूरी नही है. शायद आपने भी इस बात पर कभी ध्यान दिया हो कि फ्रिज में रखने के बाद खाने की चीजों का स्वाद बदल जाता है. फिर वो चाहे खाना हो या उसमें रखे फल और सब्जियां और इसका असर हमारी सेहत पर भी पड़ सकता है. कई बार लोग फलों को काटकर फ्रिज में रख देते हैं. उनको लगता है इससे वो फ्रेश रहेंगे और जब मन होगा उसको खा लेंगे. लेकिन क्या ऐसा करना सही है? आइए जानते हैं.