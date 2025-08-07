पेट से लटकती चर्बी को कम करने के लिए अपनी ब्रेकफास्ट डाइट में शामिल करें ये लो कैलोरी रेसिपी, वजन कम करने में करेगी मदद

Oats-yogurt recipe for weight loss: आजकल की भागती-दौड़ती ज़िन्दगी में खुद को फिट और हेल्दी रख पाना एक चैलेंज बन गया है. हर दूसरा-तीसरा व्यक्ति किसी न किसी बीमारी या समस्या से पीड़ित है जिसमें डायबिटीज, हार्ट अटैक, हाई ब्लड प्रेशर , मोटापा (Motapa) जैसी गंभीर बीमारियां शामिल हैं. यहाँ हम आपको बताने जा रहे हैं एक ऐसी डाइट जो आपको हेल्दी (Healthy Diet) और फिट रखने में मदद कर सकती है. अगर आप वजन घटाने (Weight Loss) की सोच रहे हैं तो यह रेसिपी आपके बहुत काम आने वाली है. इस रेसिपी (Recipe) को बनाना बेहद आसान है यानी इसे बनाने में आपको ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी और इसे बनाने में ज्यादा समय भी नहीं लगता.

यह हेल्दी रेसिपी है ओट्स-योगर्ट बाउल या ओट्स-दही बाउल की. दही और ओट्स दोनों ही शरीर को ढेरों फायदे पहुंचाते हैं. यह फूड कॉम्बिनेशन खाने में हल्का और पचने में आसान होता है. इसे खाने से पेट लम्बे समय तक भरा रहता है, जिससे वेट मैनेजमेंट में मदद मिलती है. यह रेसिपी वजन घटाने वालों के लिए बेहद फायदेमंद है.

ओट्स-योगर्ट बाउल बनाने की रेसिपी

सामग्री:

1/2 कप रोल्ड ओट्स

1/2 कप दूध (आप बादाम या सोया दूध भी ले सकते हैं)

1/2 कप दही

1 छोटा केला (कटा हुआ)

4-5 बादाम और अखरोट (भीगे और कटे हुए)

1 छोटा चम्मच चिया सीड्स

1 छोटा चम्मच शहद या खजूर सिरप

कुछ मौसमी फल जैसे सेब, अनार, आम या बेरीज या आपका कोई पसंदीदा फल

विधि:

सबसे पहले आप एक बर्तन में ओट्स और दूध को मिलाएं और ५ मिनट तक धीमी आंच पर पकाएं. इसके बाद जब ओट्स नरम हो जाएं , तब आप गैस को बंद कर दें और इसे ठण्डा होने दें. अब आप एक बाउल लें और उसमें तैयार ओट्स डालें. इसके बाद आप उसमें दही डालें और हल्के हाथों से मिलाएं. अब इसके ऊपर सेब, अनार, चिया सीड्स, बादाम अखरोट और शहद डालें. आप चाहें तो ऊपर से दालचीनी पाउडर भी छिड़क सकते हैं.

ओट्स-योगर्ट बाउल खाने के फायदे

इस रेसिपी में भरपूर मात्रा में फाइबर पाया जाता है, जिससे पाचन बेहतर होता है. दही और चिया सीड्स, दोनों में ही प्रोबायोटिक्स अच्छी मात्रा में पाया जाता है, जो आंतों के लिए फायदेमंद है. इसमें मौजूद ओट्स और नट्स दिन भर के लिए एनर्जी देते हैं. इस रेसिपी से पेट लम्बे समय तक भरा रहता है, भूख कम लगती है और ओवरईटिंग से बचाव होता है, जिससे वजन कम करने में मदद मिलती है.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)