हाई बीपी के मरीज भूलकर न करें ये 4 चीजें, नहीं तो बढ़ सकता है हार्ट अटैक का खतरा

Foods To Avoid In High BP: बदलता लाइफस्टाइल और गलत खान-पान की आदतों ने शरीर को कई तरह की बीमारियों से ग्रसित कर दिया है और उन्ही में से एक समस्या है हाई ब्लड प्रेशर. हाई बीपी का अगर समय रहते ख्याल नहीं रखा जाए तो ये हार्ट प्रॉब्लम, किडनी संबंधी बीमारियां और स्ट्रोक के होने का कारण भी बन सकता है. इन समस्याओं से बचने के लिए जरूरी है अपनी डाइट में बदलाव. आज हम आपको 5 ऐसी चीजों के बारे में बताने वाले हैं जिनका सेवन हाई ब्लड प्रेशर के रोगियों को भूलकर भी नहीं करना चाहिए.

High BP Me Kya Nahi Khana Chahiye | High Blood Pressure Foods To Avoid | High BP Treatment

हाई ब्लड प्रेशर में क्या नहीं खाना चाहिए?

नमक: नमक में सोडियम की मात्रा ज्यादा होती है जो ब्लड प्रेशर को तेजी से बढ़ा सकती है. इसलिए हाई बीपी के मरीजों को नमक का सेवन सीमित मात्रा में ही करना चाहिए.

चाय/कॉफी: चाय और कॉफी दोनों ही कैफीन से भरपूर है जो ब्लड प्रेशर को बढ़ाने का काम कर सकते हैं. हाइपरटेंशन के मरीजों को ज्यादा मात्रा में इनके सेवन से बचना चाहिए.

शराब: शराब का ज्यादा मात्रा में सेवन हाई बीपी की वजह बन सकता है. हाई ब्लड प्रेशर की समस्या से पीड़ित लोग शराब का सेवन करने से बचे.

तनाव: ज्यादा स्ट्रेस भी हाई ब्लड प्रेशर का कारण बन सकता है. इसलिए स्ट्रेस को कम करने के लिए जरूरी है आप अपना ध्यान योग और व्यायाम में लगाएं.

