सेहत और स्किन दोनों के लिए खजानों से भरपूर हैं ये छोटे बीज, जानिए कैसे करना है इस्तेमाल

Pumpkin Seeds Benefits: कद्दू को पेट के लिए बहुत अच्‍छा माना जाता है. लोग इसका सेवन करते हैं जिससे उनका पाचन सही रहे. पर क्‍या आप जानते हैं कि कद्दू के बीज भी बहुत गुणकारी होते हैं. खास तौर पर त्वचा के लिए. ये बीज स्किन में निखार ला सकते हैं. त्वचा को हाइड्रेट रखते हैं. त्वचा की रंगत निखारते हैं. बस जरूरत है इन्‍हें सही तरह से यूज किया जाए. इस लेख में जानें कई पोषक तत्वों से भरपूर कद्दू के बीजों के क्या है फायदे, स्किन केयर रूटीन में इन्‍हें किस तरह से शामिल करें कि स्किन में ग्लो बना रहे.

कद्दू के बीज में पोषक तत्व (Pumpkin Seeds Benefits)

कद्दू के बीज में कई पोषक तत्व पाए जाते हैं. इनमें कई तरह के एंजाइम होते हैं, विटामिन पाए जाते हैं. इस बीज में अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड पाए जाते हैं, जो आपकी डेड स्किन सेल्स को हमेशा के लिए खत्म कर सकते हैं. इनके इस्‍तेमाल से स्किन में शाइन आती है, नए सेल्स बनने की प्रक्रिया शुरू होती है. यही कारण है कि ये बीज स्किन में ब्राइटनिंग ला सकते हैं.

स्किन के लिए कैसे करें इस्तेमाल (How to use pumpkin seeds for skin)

कद्दू के बीज स्किन के लिए किस तरह से फायदेमंद हो सकते हैं, और कैसे करें इसका इस्तेमाल, जानें-

1. कद्दू के बीज में एंजाइम और अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड पाए जाते हैं. ये स्किन का ढीलापन दूर कर सकते हैं. चेहरा में कसावट आने लगती है और रंगत सुधरती है. झुर्रियां कम हो सकती हैं. इसके लिए एक चम्मच कद्दू के बीज लें. इसमें एक चम्मच हल्दी और एक चम्मच शहद मिलाकर मिश्रण तैयार करें. इसे चेहरे और गर्दन पर लगाएं. 15 मिनट बाद धो दें.

2. कद्दू के बीज से कील-मुहांसों की समस्या भी दूर हो सकती है. इसमें जिंक होता है, जो सीबम प्रोडक्शन को कंट्रोल करता है. इसमें विटामिन सी भी होता है जो स्किन को चमकदार बनाता है. कद्दू के बीज और गुलाब जल का पेस्ट बना लें. इसे चेहरे पर लगाएं. 10 मिनट बाद धो लें.

3. कद्दू के बीज में बीटा कैरोटीन होता है, जो सन डैमेज हुई स्किन को रिपेयर कर सकता है. कद्दू के बीज को पीस लें, इसमें नारियल तेल, दालचीनी मिलाएं और पेस्ट तैयार करें. इसे चेहरे पर लगाएं, सूखने पर धो दें.

4. कद्दू के बीज से चेहरे के दाग-धब्बे दूर हो सकते हैं. एक चम्मच कद्दू के बीज लें. इसमें एक चम्मच शहद, विटामिन ई ऑयल और एक चम्मच नींबू रस मिलाएं, पेस्ट तैयार करें. मिश्रण को चेहरे पर लगाएं, सूखने पर धो दें.

