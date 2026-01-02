अलसी, चिया, कद्दू: सबसे ज्यादा प्रोटीन किस बीज में होता है?

Sabse Jyada Protein Kisme Hota Hai: दिनभर का प्रोटीन इंटेक पूरा करने के लिए लोग दालों, दूध, अंडे या मांस का सहारा लेते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कुछ बीज ऐसे भी है जिनमें प्रोटीन की काफी अच्छी मात्रा पाई जाती है. अगर आप इन्हें अपनी रोजाना डाइट में शामिल करते हैं, तो यह आपके शरीर के लिए बेहद फायदेमंद साबित हो सकते हैं. बीज भले ही दिखने में छोटे हो, लेकिन इसमें फाइबर, हेल्दी फैट, विटामिन और मिनरल्स भी भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं. तो चलिए बिना देरी लिए जानते हैं किन बीजों में प्रोटीन की अच्छी मात्रा पाई जाती है.

कौन से बीज प्रोटीन में उच्च होते हैं?

कद्दू के बीज: कद्दू के बीज प्रोटीन का एक बेहतरीन सोर्स हैं. नियमित रूप से अगर आप इन बीजों का सेवन करते हैं, तो मांसपेशियों को मजबूत बना सकते हैं. इतना ही नहीं, इसमें और भी जरूरी तत्व पाए जाते हैं, जो स्किन चमकदार बनाने और त्वचा पर कसाव बनाने में मदद कर सकते हैं. ये बीज आपके बालों के लिए भी फायदेमंद है. 28 ग्राम कद्दू के बीज लगभग 7 ग्राम प्रोटीन प्रदान कर सकते हैं.

इसे भी पढ़ें: सुबह उठते ही बनने लगता है एसिड? एक बार अजमाएं ये घरेलू उपाय, यूं दूर होगी समस्या

भांग के बीज: भांग के बीजों में प्रोटीन अच्छी मात्रा में पाया जाता है. अगर आप भांग के बीज के 3 बड़े चम्मच खाते हैं तो लगभग 9 ग्राम प्रोटीन का इंटेक कर सकते हैं. इतना ही नहीं, नियमित रूप से इन बीजों का सेवन कई और स्वास्थ्य समस्याओं से राहत दिलाने में भी मदद कर सकता है. आप चाहें, तो इसे स्मूदी, दही या दलिया में मिलाकर खा सकते हैं.

चिया सीड्स: छोटे से दिखने वाले चिया सीड्स के 3 बड़े चम्मच में लगभग 5 ग्राम प्रोटीन हो सकता है. बता दें चिया सीड्स फाइबर, ओमेगा-3 फैटी एसिड, प्रोटीन और विभिन्न खनिजों से भरपूर होते हैं, जो दिल की सेहत, बेहतर पाचन, मजबूत हड्डियां और वजन को कम करने में मदद कर सकते हैं.

Watch Video: धूम्रपान करने वालों को खांसी की दिक्कत क्यों होती है?

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)