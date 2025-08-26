इन 5 लोगों को भूलकर भी नहीं खाना चाहिए चुकंदर, जानिए नुकसान

Chukandar Khane ke Nuksan: चुकंदर का सेवन सेहत के लिए फायदेमंद माना जाता है. इसका सेवन शरीर में खून की कमी को दूर करने में भी मददगार साबित होता है. डॉक्टर भी एनीमिया और खून की कमी होने पर इसका सेवन करने की सलाह देते हैं. चुकंदर विटामिन, मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है. इसलिए इसके जूस का सेवन बॉडी डिटॉक्सिफायर के तौर पर भी काम करता है. लेकिन क्या आपको पता है कि इतने सारी खूबियों से भरपूर होने के बाद भी कुछ लोगों के लिए चुकंदर का सेवन कुछ लोगों के लिए नुकसानदायक हो सकता है. आइए जानते हैं किन लोगों को इसे खाने से मना किया जाता है?

किसे नहीं खाना चाहिए चुकंदर ( Who Should not Eat Beetroot)

किडनी स्टोन की समस्या

चुकंदर में ऑक्सालेट नामक पदार्थ होता है, जो किडनी में स्टोन बनने का कारण बन सकता है. अगर आपको पहले से किडनी स्टोन की समस्या है या किडनी की कमजोरी है, तो चुकंदर का सेवन सीमित करना चाहिए या डॉक्टर से सलाह लेकर ही खाना चाहिए.

यूरिक एसिड की समस्या

चुकंदर में प्यूरीन की मात्रा थोड़ी होती है, जो यूरिक एसिड को बढ़ा सकता है. इससे गठिया (गाउट) जैसी समस्या हो सकती है. अगर आपको यूरिक एसिड बढ़ने की समस्या है तो चुकंदर खाने से बचें या मात्रा कम करें.

ब्लड प्रेशर की दवा ले रहे लोग

चुकंदर में नाइट्रेट्स होते हैं, जो ब्लड प्रेशर को कम करने में मदद करते हैं. यह सामान्य स्थिति में अच्छा है, लेकिन अगर आप पहले से ब्लड प्रेशर की दवा ले रहे हैं, तो ज्यादा चुकंदर खाने से ब्लड प्रेशर बहुत नीचे भी जा सकता है. इसलिए डॉक्टर की सलाह जरूरी है.

ब्लड शुगर के मरीज

हालांकि चुकंदर में फाइबर होता है, लेकिन इसमें प्राकृतिक शर्करा भी अच्छी मात्रा में होती है. इसलिए डायबिटीज़ के मरीजों को चुकंदर खाने से पहले अपने ब्लड शुगर लेवल की जांच करनी चाहिए और डॉक्टर से सलाह लेना बेहतर होता है.

एलर्जी वाले लोग

कुछ लोगों को चुकंदर से एलर्जी हो सकती है, जिसके कारण स्किन रैश, खुजली या सांस लेने में दिक्कत हो सकती है. अगर आपको चुकंदर खाने के बाद कोई एलर्जी के लक्षण दिखें, तो तुरंत इसका सेवन बंद कर डॉक्टर से संपर्क करें.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)