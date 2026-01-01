विज्ञापन
फैटी लीवर को कैसे रिवर्स करें? अपनाएं ये आदतें, दिखने लगेगा असर

Fatty Liver Kaise Theek Karen: आज हम आपको इस आर्टिकल में कुछ ऐसे आदतों के बारे में बताने वाले हैं जो फैटी लिवर को धीरे-धीरे ठीक करने में मदद कर सकते हैं. 

Read Time: 2 mins
Fatty Liver Kaise Theek Karen: गलत खान-पान जैसे ज्यादा तला-भुना, मीठा, शारीरिक गतिविधि की कमी और मोटापे के कारण फैटी लिवर की समस्या का सामना करना पड़ सकता है. अगर समय रहते इसका इलाज न किया जाए तो आगे चलकर और कई बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है. कई लोग इससे राहत पाने के लिए दवाइयों का सहारा लेते हैं, लेकिन आज हम आपको इस आर्टिकल में कुछ ऐसे आदतों के बारे में बताने वाले हैं जो फैटी लिवर को धीरे-धीरे ठीक करने में मदद कर सकते हैं. 

फैटी लिवर को ठीक करने का सबसे तेज तरीका क्या है?

सही डाइट लें: फैटी लिवर को ठीक करने के लिए सबसे जरूरी है सही डाइट. अपनी डाइट में हरी सब्जियां, फल, दालें और साबुत अनाज को शामिल करना बेहद फायदेमंद माना जा सकता है. सही डाइट शरीर को अंदर से मजबूत बनाकर कई और समस्याओं से भी दूर रख सकती है. 

वजन कंट्रोल करें: वजन को कंट्रोल में रखें, कम वजन फैटी लिवर के लिए अच्छा माना जाता है. संतुलित डाइट और नियमित एक्सरसाइज से वजन कम करना सबसे सुरक्षित माना जा सकता है.

एक्सरसाइज करें: फैटी लिवर को रिवर्स एक्सरसाइज एक बड़ी भूमिका निभाती है. इसलिए रोजाना 30 मिनट अपने लिए निकालें और वॉक, योग, साइकिलिंग या हल्की एक्सरसाइज जरूर करें. ऐसे करने से न सिर्फ वजन कम होगा, बल्कि और भी कई तरह की समस्याओं से शरीर को दूर रखा जा सकता है.

पानी की मात्रा बढ़ाएं: पर्याप्त मात्रा में पानी पीने से पाचन क्रिया में सहायता मिलती है और लिवर को विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालने में मदद मिलती है. रोजाना कम से कम 7 से 8 गिलास पानी पीना शरीर के लिए लाभदायक माना जाता है. गुनगुना पानी पीना भी फायदेमंद हो सकता है. 

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

