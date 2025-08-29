Blood Pressure को कंट्रोल करने में मदद करेंगे ये घरेलू उपाय, डॉक्टर ने बताए रामबाण तरीके

High Blood Pressure Kaise Control Kare: क्या आपको भी हाई ब्लड प्रेशर की समस्या है और आपकी बीपी लगातार हाई बना रहता है? दवाइयां लेने के बावजूद भी बीपी कंट्रोल नहीं हो रहा? या फिर आप बॉर्डरलाइन हाई बीपी के शिकार हैं और दवाइयां शुरू नहीं करना चाहते? अगर ऐसा है, तो आपके लिए डॉ. सलीम द्वारा बताई गई ये चार आसान और नेचुरलॉ होम रेमेडीज बहुत मददगार साबित हो सकती हैं. ये उपाय न सिर्फ ब्लड प्रेशर को नेचुरल तरीके से नियंत्रित करने में मदद करते हैं, बल्कि ओवरऑल कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ को भी बेहतर बनाते हैं. आपको बता दें कि हाई बीपी की समस्या को अगर समय रहते ठीक नहीं किया गया तो ये आपकी सेहत को बहुत नुकसान पहुंचा सकता है. इसलिए जरूरी है कि अगर आपका बीपी हाई होता है तो उसे कंट्रोल में रखने का प्रयास करें. कई बार ये जानलेवा भी साबित हो सकता है.

हाई बीपी को कंट्रोल करने के लिए क्या खाएं ( What Should Be Eaten to Control High Blood Pressure)

लहसुन (Garlic)

लहसुन को एक नेचुरल ब्लड थिनर भी कहा जाता है. लहसुन औषधीय गुणों से भरपूर होता है और इसमें एलिसिन नामक कंपाउंड होता है जो आपके शरीर में ब्लड क्लॉट बनने से रोकता है, नसों की ब्लॉकेज को कम करता है और ब्लड थिनर की तरह काम करता है.

लहसुन के फायदे:

ब्लड प्रेशर को नेचुरल तरीके से घटाता है.

कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड्स को कम करता है.

इम्यूनिटी को मजबूत करता है.

कैसे करें सेवन

सुबह खाली पेट 2 कच्ची लहसुन की कलियां पानी के साथ निगल लें.

लहसुन को छांव में सुखाकर उसका पाउडर बनाएं और ¼ से ½ चम्मच तक रोज सुबह लें.

काली मिर्च

काली मिर्च को ब्लड प्रेशर का नेचुरल बैलेंसर भी कहा जाता है. काली मिर्च में पाया जाने वाले पाइपरिन, जो इसके सारे गुणों का स्त्रोत है. यह न केवल स्वाद बढ़ाता है बल्कि शरीर में सूजन, इंफ्लेमेशन, और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करने में भी मदद करता है.

काली मिर्च के फायदे:

हाई बीपी को कंट्रोल करता है.

हाई हार्ट रेट को कम करता है.

डाइजेशन और लीवर फंक्शन को सुधारता है.

कैसे करें सेवन

1 कप गुनगुने पानी में 2 चुटकी काली मिर्च पाउडर डालें और पी जाएं. इसे रेगुलर लेने से ब्लड प्रेशर सामान्य रहेगा. अगर अचानक बीपी बढ़ जाए तो यह इंस्टैंट रिलीफ देने वाला उपाय भी है.

अर्जुन की छाल

अर्जुन की छाल हार्ट मसल्स के लिए वरदान होती है. ये एक प्राचीन आयुर्वेदिक औषधि है, जो हार्ट की मांसपेशियों को मजबूत बनाती है और Coenzyme Q10 का बेहतरीन स्रोत है. उम्र बढ़ने के साथ यह एंजाइम शरीर में कम होता जाता है, जिससे हार्ट वीक हो सकता है. ऐसे में इसका सेवन हार्ट को स्ट्रांग बनाए रखने में मदद करता है.

अर्जुन छाल के फायदे:

ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित करता है.

हार्ट की मसल्स को मजबूती देता है.

ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करता है.

कैसे करें सेवन

½ से 1 चम्मच अर्जुन छाल पाउडर को रातभर पानी में भिगोकर सुबह छानकर पी लें.

इसे एक कप पानी में उबालकर काढ़ा बनाकर पिएं.

आंवला

आंवला विटामिन C से भरपूर होता है और एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट भी है. यह ब्लड वेसल्स को रिलैक्स करता है, नसों को मजबूत करता है और कार्डियो हेल्थ को संपूर्ण रूप से बेहतर बनाने में भी मदद करता है.

आंवला के फायदे:

ब्लड प्रेशर को कम करता है.

कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड्स को घटाता है.

गुड कोलेस्ट्रॉल (HDL) को बढ़ाता है.

नसों को स्वस्थ और लचीला बनाता है.

कैसे करें सेवन

½ से 1 चम्मच आंवला पाउडर सुबह खाली पेट और रात को सोते समय लें.

आंवला का जूस, मुरब्बा या सूखे आंवला इस्तेमाल करें

क्या इन सभी को एक साथ लेना चाहिए?

जरूरी नहीं है कि आप ये चारों रेमेडीज एक साथ लें. आप इनमें से 1 या 2 उपाय चुनकर रेगुलर रूप से इस्तेमाल कर सकते हैं. कुछ हफ्तों बाद आप दूसरे उपाय ट्राय कर सकते हैं. यह रोटेशन आपकी रुचि बनाए रखने और फायदों को बनाए रखने का अच्छा तरीका है.

अगर आप ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ ले रहे हैं, तो भी ये रेमेडीज़ सपोर्टिव थेरेपी के रूप में ली जा सकती हैं.

बिना डॉक्टर की सलाह दवाइयाँ बंद न करें.

अगर आप मेडिसिन नहीं ले रहे और बीपी हल्का ही हाई है, तो ये रेमेडीज़ आपके लिए शुरुआती और नेचुरल विकल्प हो सकती हैं.

