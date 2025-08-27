विज्ञापन
क्या आप भी घर पर चेक करते हैं बीपी, डॉक्टर ने बताया Blood Pressure Check करने का सही तरीका

How to Check Blood Pressure at Home: अगर आप घर पर बीपी को चेक करते हैं तो कुछ बातों का खास ध्यान रखना जरूरी होता है तभी आपका बीपी सही आता है, वरना इसकी रीडिंग गलत भी हो सकती है.

घर पर बीपी चेक करने का सही तरीका.

How to Check Blood Pressure at Home: ब्लड प्रेशर की समस्या आज के समय में कई लोगों में देखी जा रही है. हाई बीपी हो या लो बीपी इसको कंट्रोल में रखना बेहद जरूरी होता है. ये दोनों ही आपकी सेहत पर बेहद बुरा असर डाल सकते हैं. ऐसे में लोग घर पर ही बीपी चेक करने वाली मशीन रखने लगे हैं. बाजारों में मिलने वाले डिजिटल ब्लड प्रेशर मॉनिटर ने लोगों को इसे मापना  बेहद आसान बना दिया है. इससे आप आराम से अपने घर पर ही अपनी ब्लड प्रेशर की स्थिति जान सकते हैं. लेकिन अगर आप घर पर बीपी को चेक करते हैं तो कुछ बातों का खास ध्यान रखना जरूरी होता है तभी आपका बीपी सही आता है, वरना इसकी रीडिंग गलत भी हो सकती है. डॉक्टर विनोद शर्मा ने घर पर बीपी को चेक करने के सही तरीके बताएं हैं. 

घर पर बीपी चेक करने का सही तरीका ( How to Check Blood Pressure at Home। Ghar Par BP Kaise Check Kare)

  • खाने के तुरंत बाद ब्लड प्रेशर चेक ना करें. खाने के कम से कम 2 घंटे बाद ही बीपी को चेक करें. 
  • चाय, कॉफी, एक्सरसाइज या फिर स्मोकिंग करने के आधे घंटे के बाद ही बीपी चेक करें. 
  • अपनी यूरिनरी ब्लैडर खाली करने के बाद ही बीपी चेक कराएं. 
  • बाजू को हार्ट के लेवल पर रखें. हाथ को कुर्सी पर रखें या फिर लेट कर चेक कराएं. ताकि बाजू और हार्ट का लेवल सेम रहे.
  • ब्लड प्रेशर मशीन के कफ को कपड़े पर ना बांधे, सीधे स्किन पर बांध कर चेक करें. 
  • दोनों हाथों का ब्लड प्रेशर चेक करें, जिसकी रीडिंग ज्यादा हो उसी को लेना है. 
  • दोबारा रीडिंग लेने के लिए 5 मिनट का गैप जरूर करें.

बीपी लो होने पर क्या खाएं? ( Blood Pressure Low Hone Par Kya Khaye)

नमक
पानी और इलेक्ट्रोलाइट्स लें
कॉफी और चाय
हरी पत्तेदार सब्जियां और फल
नट्स और सीड्स
प्रोटन फूड
छोटे-छोटे मील दिन में कई बार लें.

बीपी हाई होने पर क्या खाएं? ( Blood Pressure High Hone Par Kya Khaye)

  • फल और सब्जियां खाएं
  • पूरा अनाज ( Whole Grains)लें
  • लो-फैट डेयरी प्रोडक्ट्स
  • नट्स और सीड्स 
  • मछली और पोल्ट्री प्रोडक्ट्स खाएं
  • कम नमक खाएं
  • हर्बल टी या ग्रीन टी पिएं

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

