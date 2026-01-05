एक बार BP की दवा चालू की तो क्या जिंदगी भर लेनी पड़ेगी? एक्सपर्ट ने बताए BP कम करने के उपाय

High Blood Pressure: आज के समय में हाई ब्लड प्रेशर यानी हाइपरटेंशन को यूं ही साइलेंट किलर नहीं कहा जाता. इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि ज्यादातर लोगों को तब तक कोई लक्षण महसूस नहीं होते, जब तक BP काफी ज्यादा नहीं बढ़ जाता. कई लोगों को अचानक चेकअप में पता चलता है कि उनका BP हाई है और डॉक्टर दवा शुरू कर देते हैं. यहीं से एक डर पैदा होता है अब क्या ये दवा जिंदगी भर चलती रहेगी?

इस सवाल को लेकर लोगों में बहुत भ्रम है. एक्सपर्ट्स मानते हैं कि हर मरीज के लिए जवाब एक जैसा नहीं होता. कुछ मामलों में दवा लंबे समय तक जरूरी होती है, लेकिन कई लोग सही लाइफस्टाइल और नेचुरल तरीकों से BP को इतना कंट्रोल कर लेते हैं कि दवा की जरूरत कम हो सकती है या डॉक्टर की निगरानी में बंद भी की जा सकती है. अच्छी बात यह है कि ब्लड प्रेशर अचानक नहीं बढ़ता और न ही अचानक कम होता है. यह शरीर के अंदर चल रहे सिस्टम्स का नतीजा होता है. अगर हम BP बढ़ने की वजहों को समझ लें और उन्हें सही दिशा में सुधारें, तो दवा पर पूरी तरह निर्भर रहना जरूरी नहीं रह जाता.

बीपी क्यों बढ़ता है? (Causes of High Blood Pressure)

1. स्ट्रेस हार्मोन का बढ़ना

लगातार तनाव में रहने से शरीर में कॉर्टिसोल नाम का स्ट्रेस हार्मोन बढ़ जाता है. इससे शरीर फाइट या फ्लाइट मोड में चला जाता है और दिल तेजी से पंप करने लगता है. नतीजा ब्लड प्रेशर ऊपर चला जाता है.

2. ब्लड वेसल्स का टाइट होना

खराब खानपान, स्मोकिंग, तनाव और कम एक्टिविटी की वजह से नसें सख्त और संकरी हो जाती हैं. जब खून को बहने में ज्यादा दबाव लगाना पड़ता है, तो BP बढ़ जाता है.

3. नमक और पानी का असंतुलन

ज्यादा सोडियम लेने से शरीर पानी को रोककर रखने लगता है. इससे खून की मात्रा बढ़ती है और ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है.

4. खराब नींद और सांस की समस्या

नींद पूरी न होना, खर्राटे या स्लीप एपनिया जैसी समस्याएं भी BP को लगातार हाई रख सकती हैं. इसलिए हमेशा अच्छी नींद लें.

बीपी कम करने के असरदार तरीके | Effective Ways to Lower Blood Pressure

1. रोजाना गहरी सांस लेना

डीप ब्रीदिंग करने से पैरासिम्पेथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिव होता है, जो शरीर को रिलैक्स करता है. दिल की धड़कन सामान्य होती है. नसें खुलती हैं, BP धीरे-धीरे नीचे आने लगता है. दिन में 5-10 मिनट शांत बैठकर गहरी सांस लेना बहुत असरदार हो सकता है.

2. खाने के बाद टहलने की आदत

खाने के बाद 10-15 मिनट की हल्की वॉक. ब्लड सर्कुलेशन बेहतर करती है, शुगर और BP दोनों को कंट्रोल में रखती है. वजन बढ़ने से रोकती है. यह छोटी आदत लंबे समय में बड़ा असर दिखाती है.

3. पोटैशियम से भरपूर डाइट

पोटैशियम शरीर में सोडियम का बैलेंस बनाता है और नसों की टेंशन कम करता है. पोटेशियम रिच फूड्स नारियल पानी, केला, संतरा, पालक और हरी सब्जियां. इनका नियमित सेवन BP कंट्रोल में मदद करता है.

4. नींद की टाइमिंग सुधारें

कम या खराब नींद BP बढ़ने की बड़ी वजह है. रोज़ाना एक ही समय पर सोने-जागने की आदत. 7-8 घंटे की गहरी नींद,सोने से पहले मोबाइल और स्क्रीन से दूरी. ये आदतें BP को नेचुरली कम करने में मदद करती हैं.

5. नमक और प्रोसेस्ड फूड कम करें

ज्यादा नमक, पैकेज्ड और जंक फूड, शरीर में पानी जमा करते हैं, नसों पर दबाव बढ़ाते हैं, BP को ऊपर ले जाते हैं. सादा, घर का बना और ताजा खाना BP के लिए सबसे सुरक्षित माना जाता है.

तो क्या BP की दवा जिंदगी भर लेनी पड़ती है?

एक्सपर्ट्स साफ कहते हैं, बिना डॉक्टर की सलाह दवा बंद करना खतरनाक हो सकता है. लेकिन, अगर BP लंबे समय तक कंट्रोल में रहे. लाइफस्टाइल सुधरी हो, वजन, नींद और तनाव संतुलित हों. तो डॉक्टर दवा की डोज कम कर सकते हैं या जरूरत के अनुसार बदलाव कर सकते हैं.

हाई ब्लड प्रेशर कोई अचानक आने वाली बीमारी नहीं, बल्कि लाइफस्टाइल से जुड़ी समस्या है. दवा जरूरी हो सकती है, लेकिन सही आदतें अपनाकर BP को नेचुरली कंट्रोल करना भी पूरी तरह संभव है. शरीर के संकेतों को समझें, तनाव कम करें और सेहतमंद रूटीन अपनाएं यही BP कंट्रोल की सबसे मजबूत चाबी है.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)