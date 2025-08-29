मुंह के छालों से राहत पाने में मदद करेंगे 3 घरेलू नुस्खे, तुरंत आजमाएं और छालों से हमेशा के लिए छुटकारा पाएं

Munh Ke Chhale Kaise Theek Karen: आज के समय में लोगों की भागदौड़ भरी जिंदगी और खराब खानपान की वजह से अक्सर वो कई तरह की स्वास्थ्य समस्याओं की चपेट में आ जाते हैं. जिनमें से एक हैं मुंह के छाले. ये दिखने में भले ही छोटे से हों, लेकिन कई बार इनमें दर्द और जलन इतना ज्यादा होता है कि इसकी वजह से खाने-पीने में बहुत दिक्कत होती है. एक्सपर्ट की मानें तो मुंह में छालों का कारण पेट का सही से साफ ना होना, मसालेदार खाना, पेट में गर्मी, नींद की कमी, तनाव और शरीर में विटामिन बी-कॉम्प्लेक्स की कमी हो सकती है. इनसे छुटकारा पाने के लिए बाजार में मिलने वाली दवाइयों और माउथवॉश का इस्तेमाल लोग करते हैं, लेकिन कई बार ये कुछ ही समय राहत दे पाते हैं. अगर आप मुंह के छालों से हमेशा के लिए छुटकारा पाना चाहते हैं तो कुछ घरेलू उपाय आपके काम आ सकते हैं.

मुंह के छालों से राहत पाने के देसी नुस्खे ( Home Remedies for Mouth Ulcer)

हल्दी और शहद

हल्दी और शहद का इस्तेमाल मुंह के छालों के दर्द से राहत दिलाने में मदद कर सकता है. इसके लिए आधा गिलास गुनगुने पानी में एक चम्मच शहद और चुटकीभर हल्दी डालकर मिक्स कर लें. इस पानी से दिन में 2-3 बार कुल्ला करें. हल्दी के एंटीबैक्टीरियल गुण और शहद की हीलिंग प्रॉपर्टी छालों को जल्दी भर देती है.

नारियल पानी और नारियल तेल

नारियल तेल की तासीर ठंडी होती है. हर रोज नारियल पानी पीने से पेट की गर्मी को कम करने में मदद मिलती है और छाले जल्दी ठीक होते हैं. वहीं नारियल के तेल को मुंह में डालकर 2-3 मिनट तक घुमाने से भी सूजन और जलन से राहत मिलती है.

तुलसी और गिलोय का रस

सुबह खाली पेट 4–5 तुलसी की पत्तियां चबाएं और ऊपर से गुनगुना पानी पी लें. चाहें तो गिलोय का रस भी ले सकते हैं. तुलसी एंटीसेप्टिक है और गिलोय रोग-प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती है.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)