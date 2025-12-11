पुरुष और महिलाओं को एक दिन में कितने Mg आयरन की जरूरत होती है? किन चीजों का सेवन करें, क्या काम करता है आयरन?

How Much Iron Should You Eat Daily: मानव शरीर को सुचारू रूप से चलाने के लिए कई विटामिन, प्रोटीन, कैल्शियम, विटामिन डी और मिनरल की आवश्यकता पड़ती है. शरीर में सही मात्रा में इसकी उपस्थिति जरूरी है. आयरन शरीर के लिए ईंधन की तरह काम करता है, जो कोशिकाओं को जीवनदान से लेकर रक्त की मात्रा को बढ़ाने में मदद करता है. आयरन एक मिनरल है, जिसे एक तरह से ऑक्सीजन सप्लाई सिस्टम भी कह सकते हैं. आयरन को लेकर यही धारणा है कि ये सिर्फ शरीर में ब्लड सप्लाई करता है, लेकिन ऐसा नहीं है. आयरन ब्लड वेसल्स का निर्माण करता है और सबसे जरूरी बात ये रेड ब्लड सेल्स में पाया जाने वाला मिनरल है, जो फेफड़ों से लेकर ब्रेन और पूरे शरीर में ऑक्सीजन के संचार को सुचारू रूप से चलाता है.

आयरन की कमी के नुकसान | Dangers of Iron Deficiency

इसकी कमी से या इसके काम में किसी तरह की बाधा से कुछ अंगों में ऑक्सीजन की सप्लाई सही तरीके से नहीं होती है और सिर्फ बेचैनी, चक्कर आना, कमजोरी महसूस होना, शरीर में कंपन पैदा होना, महिलाओं में मासिक धर्म प्रभावित होना, बालों का झड़ना और सिर में दर्द जैसी परेशानी देखी जाती है.

रोजाना कितने आयरन की जरूरत होती है? | How Much Iron Do We Need Every Day?

मानव शरीर में पुरुषों के लिए रोजाना 10 एमजी आयरन की जरूरत होती है, जबकि महिलाओं को 12 से 15 एमजी आयरन की जरूरत होती है. बच्चों को रोजाना कम से कम 7 एमजी आयरन की जरूरत होती है. कई बार देखा गया है कि लोग आयरन से भरपूर चीजों का सेवन करते हैं लेकिन फिर भी उनके शरीर में खून की मात्रा नहीं बढ़ती है. इसका मुख्य कारण है सेवन का तरीका.

आयरन जल्दी कैसे एब्जॉर्ब होता है? आयरन के लिए क्या खाएं? | How is Iron Absorbed Quickly? What Foods Should I Eat to Increase Iron?

आयरन शरीर में तभी अच्छे से अवशोषित होता है, जब शरीर में विटामिन सी भरपूर मात्रा में हो. अगर आप आयरन से भरपूर चीजें खा रहे हैं, तो उसके साथ खट्टी चीजों का सेवन करें, जैसे नींबू, दही, अचार, संतरा, मौसमी और टमाटर. अगर आप आयरन की गोलियां का सेवन कर रहे हैं, तो उसे नींबू पानी के साथ लें या फिर दवा लेने से आधे घंटे पहले नींबू पानी पी लें लेकिन ध्यान रखें कि आयरन की गोली के सेवन से 2 घंटे पहले तक कॉफी और चाय का सेवन न करें. ये आयरन के अवशोषण को प्रभावित करती हैं.

शरीर में आयरन की पूर्ति के लिए कद्दू के बीज, बाजरा, सोयाबीन, राजमा, टोफू, तिल और चना का सेवन कर सकते हैं. इन चीजों के साथ भरपूर फाइबर और पानी लें. ये चीजें पेट में अपच और कब्ज की परेशानी कर सकती हैं.

