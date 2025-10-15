विज्ञापन
सिर्फ रंग ही नहीं, नाखूनों की बनावट भी बताती है आपकी सेहत की सच्चाई, दिखें ये बदलाव तो हो जाएं सतर्क

Nail Shape Health Warning: नाखूनों का रंग, बनावट, मोटाई और सतह पर दिखने वाले छोटे-छोटे बदलाव कई बार गंभीर बीमारियों का संकेत देते हैं. अक्सर हम इन संकतों को नजरअंदाज कर देते हैं.

Nail Shape Health Warning: नाखूनों पर रेखाएं और दरारें पड़ना विटामिन B12 या आयरन की कमी का संकेत हो सकता है.

What Nails Say About Your Health: हम अक्सर नाखूनों को सिर्फ सुंदरता से जोड़कर देखते हैं, नेल पॉलिश, शेप, और चमक. लेकिन, क्या आप जानते हैं कि आपके नाखून सिर्फ सजावट का हिस्सा नहीं हैं, बल्कि ये आपके शरीर की सेहत का आईना भी होते हैं? नाखूनों का रंग, बनावट, मोटाई और सतह पर दिखने वाले छोटे-छोटे बदलाव कई बार गंभीर बीमारियों का संकेत देते हैं. अक्सर हम इन संकतों को नजरअंदाज कर देते हैं, जो बाद में भारी पड़ते हैं. इस लेख में हम जानेंगे कि नाखूनों में कौन-कौन से बदलाव आपकी सेहत से जुड़े संकेत देते हैं और किन बातों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए.

नाखूनों की बनावट क्यों है जरूरी?

नाखून केराटिन नामक प्रोटीन से बने होते हैं और ये शरीर की पोषण स्थिति, ब्लड सर्कुलेशन और अंगों की कार्यक्षमता को दर्शाते हैं. जब शरीर में कोई कमी या गड़बड़ी होती है, तो उसका असर सबसे पहले नाखूनों पर दिख सकता है.

नाखूनों में दिखने वाले बदलाव और उनके संकेत (Visible Changes in Nails and Their Signs)

1. नाखूनों पर सफेद धब्बे

ये संकेत जिंक या कैल्शियम की कमी का हो सकता है. इसलिए कभी भी इसे इग्नोर नहीं करना चाहिए. आपको हरी सब्जियां, दूध, नट्स और अंडे का सेवन बढ़ाने पर जोर देना चाहिए.

2. नाखूनों का पीला पड़ना

अगर आपके नाखून पीले पड रहे हैं, तो ये फंगल इंफेक्शन, लिवर की समस्या या डायबिटीज का संकेत हो सकता है.  डॉक्टर से जांच करवाएं और हाई शुगर फूड से बचें.

3. नाखूनों पर रेखाएं या दरारें

नाखूनों पर रेखाएं और दरारें पड़ना विटामिन B12 या आयरन की कमी का संकेत हो सकता है. इससे बचे के लिए आपको पालक, अनार, बीन्स और अंडे का सेवन करना होगा.

4. नाखूनों का बहुत पतला या टूटना

अगर आपके नाखून बहुत ज्यादा पतले हैं और खुद टूटते हैं तो प्रोटीन की कमी या थायरॉइड की समस्या का संकेत हो सकता है. डाइट में दालें, दूध, सोया और अंडे शामिल करें.

5. नाखूनों का नीला या बैंगनी रंग

नाखूनों का रंग भी बहुत कुछ बताता है. अगर आपके नाखून बैंगनी कलर के दिखते हैं तो ये शरीर में ऑक्सीजन की कमी या हार्ट रिलेटेड प्रोब्लम्स का संकेत हो सकता है.

6. नाखूनों का बहुत मोटा या उभरा हुआ होना

अगर किसी के नाखून उभरे हुए और बहुत मोटे हैं तो ये फेफड़ों की बीमारी या क्रॉनिक इंफेक्शन का संकेत हो सकता है. इसके लिए मेडिकल जांच जरूरी है.

नाखून सिर्फ हाथों की खूबसूरती नहीं बढ़ाते, बल्कि ये शरीर की सेहत का संकेत भी देते हैं. अगर आप अपने नाखूनों में कोई बदलाव देखें, तो उसे हल्के में न लें. सही खानपान, नियमित देखभाल और समय पर मेडिकल सलाह से आप न सिर्फ अपने नाखूनों को स्वस्थ रख सकते हैं, बल्कि शरीर की अंदरूनी सेहत को भी बेहतर बना सकते हैं.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

