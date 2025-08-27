ब्लड प्रेशर लो होने पर करें ये घरेलू उपाय, चक्कर, कमजोरी और थकान से मिलेगी राहत

Low BP Home Remedies in Hindi: बीपी यानी ब्लड प्रेशर हमारे शरीर की सेहत का जरूरी संकेत (Vital Sign) है. कभी-कभी बीपी कम हो जाना यानी लो ब्लड प्रेशर (Hypotension) भी शरीर के लिए समस्या पैदा कर सकता है. लो बीपी में चक्कर आना, थकान, धुंधली नजर और कमजोरी जैसी समस्याएं हो सकती हैं. ऐसे में कुछ घरेलू उपाय अपनाकर इसे कंट्रोल किया जा सकता है.

लो बीपी में राहत पान के लिए करें ये उपाय (Home Remedies to get relief from Low BP)

1. नमक का सेवन बढ़ाएं : लो बीपी में शरीर में सोडियम की कमी हो सकती है. थोड़ा नमक खाने में मिलाकर खाने से ब्लड प्रेशर को सामान्य रखा जा सकता है. लेकिन याद रखें कि बहुत ज्यादा नमक लेने से दिल की समस्या हो सकती है, इसलिए संतुलन बनाए रखें.

2. पानी और तरल पदार्थ पर्याप्त मात्रा में लें : डिहाइड्रेशन यानी शरीर में पानी की कमी, बीपी कम होने की एक बड़ी वजह है. इसलिए रोजाना 8–10 गिलास पानी, नारियल पानी या नींबू पानी का सेवन करें. इससे खून की मात्रा बढ़ती है और ब्लड प्रेशर को बैलेंस रखने में मदद मिलती है.

3. छोटे-छोटे भोजन : दिन में एक बार ज्यादा खाना खाने की बजाय 3–4 बार थोड़ा-थोड़ा खाना खाएं. इससे ब्लड शुगर और ब्लड प्रेशर स्टेबल रहता है.



4. नारियल पानी और हल्दी वाला दूध : नारियल पानी शरीर में इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस मेंटेन रखता है. हल्दी वाला दूध एनर्जी बढ़ाता है और ब्लड प्रेशर को बैलेंस करने में मदद करता है.

5. अदरक और शहद : अदरक का काढ़ा या अदरक का पानी पीने से ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है. सुबह खाली पेट शहद मिलाकर गुनगुना पानी पीना भी ब्लड प्रेशर बढ़ाने में मदद करता है.

6. धीरे-धीरे उठें : सोते या बैठते समय अचानक उठने से चक्कर आ सकते हैं. इसलिए धीरे-धीरे उठें और थोड़ी देर रुकने के बाद फिर चलें.

7. हल्का व्यायाम : योग और हल्की स्ट्रेचिंग से ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है. रोजाना 15-20 मिनट पैदल चलना या योग करने से बीपी को बैलेंस रखने में मदद मिलती है.

निष्कर्ष

अगर आपको या आपके परिवार में किसी को लो ब्लड प्रेशर की समस्या है तो ये घरेलू उपाय बहुत कारगर साबित हो सकते हैं. लेकिन लगातार बीपी कम रहने पर डॉक्टर से परामर्श जरूर लें, क्योंकि कभी-कभी यह किसी गंभीर बीमारी का संकेत भी हो सकता है.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)