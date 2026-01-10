विज्ञापन
RCB vs MI: नदीन डी क्लॉर्क ने रचा इतिहास, WPL में ये कारनामा करने वाली पहली बल्लेबाज

Nadine de Klerk Big Record: नदीन डी क्लर्क की पारी के दम पर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने विमेंस प्रीमियर लीग 2026 के शुरुआती मुकाबले में मुंबई इंडियंस को हरा दिया. डी क्लर्क ने नाबाद 63 रनों की पारी खेली और एक बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम किया.

RCB vs MI, Nadine de Klerk Big Record: विमेंस प्रीमियर लीग 2026 के सीजन ओपनर में रोमांच की सारें हदें पारी हुई. रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को मुंबई इंडियंस से जीत के लिए 155 का लक्ष्य मिला था. आखिरी ओवर में बेंगलुरु को जीत के लिए 18 रन चाहिए और टीम के पास तीन विकेट थे. स्ट्राइक पर दक्षिण अफ्रीकी बल्लेबाज नदीन डी क्लॉर्क थी. शुरुआती दो गेंद डॉट होने के बाद पहले छक्का, जड़ा फिर चौका और फिर छक्का. बेंगलुरु को आखिरी दो गेंद पर जीत के लिए 2 रन चाहिए थे और डी क्लर्क ने चौका जड़ा टीम को 3 विकेट से जीत दिलाई. नदीन डी क्लॉर्क ने 44 गेंदों पर सात चौके और दो छक्कों के दम पर नाबाद 63 रनों की पारी खेली. नदीन डी क्लर्क ने ना सिफ मैच जिताऊ पारी खेली बल्कि एक बड़ा रिकॉर्ड भी अपने नाम किया.

नदीन डी क्लर्क ने बनाया रिकॉर्ड

नदीन डी क्लर्क अब विमेंस प्रीमियर लीग में नंबर-6 या उससे नीचे आकर सर्वोच्च व्यक्तिगत स्कोर करने वाली बल्लेबाज बन गईं हैं. इससे पहले यह रिकॉर्ड चिनेल हेनरी के नाम था, जिन्होंने यूपी वॉरियर्स के लिए पिछले साल दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ 62 रनों की पारी खेली थी. जबकि इस लिस्ट में तीसरे स्थान पर भारती फुलमाली है. 

WPL में नंबर-6 या उससे नीचे बल्लेबाजी करते हुए उच्चतम स्कोर
63*(44) नदीन डी क्लर्क रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु बनाम मुंबई इंडियंस 2026
62(23) चिनेले हेनरी यूपी वॉरियर्स बनाम दिल्ली कैपिटल्स बेंगलुरु 2025
61(27) भारती फुलमाली गुजरात जायंट्स बनाम मुंबई इंडियंस ब्रेबॉर्न 2025
59*(26) ग्रेस हैरिस यूपी वॉरियर्स बनाम गुजरात जायंट्स नवी मुंबई 2025

रोमांच मैच में जीता बेंगलुरु

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) ने विमेंस प्रीमियर लीग (डब्ल्यूपीएल) 2026 में जीत के साथ अभियान की शुरुआत की है. इस टीम ने शुक्रवार को डॉ. डीवाई पाटिल स्पोर्ट्स एकेडमी में मुंबई इंडियंस (एमआई) के खिलाफ 3 विकेट से मुकाबला अपने नाम किया. नादिन डी क्लार्क ने गेंद के साथ बल्ले से भी अपना शानदार योगदान दिया.

टॉस गंवाकर बल्लेबाजी के लिए उतरी मुंबई इंडियंस ने 6 विकेट खोकर 154 रन बनाए. टीम के लिए अमेलिया केर और जी कमलिनी के रूप में सलामी जोड़ी ने 5 ओवरों में 21 रन की साझेदारी की. अमेलिया केर 4 रन बनाकर पवेलियन लौटीं, जिसके बाद नैट साइवर-ब्रंट (4) भी जल्द आउट हो गईं. इस टीम ने 35 के स्कोर तक 2 विकेट गंवा दिए थे. यहां से कप्तान हरमनप्रीत कौर ने जी कमलिनी के साथ तीसरे विकेट के लिए 28 रन जुटाकर टीम को 63 रन तक पहुंचाया. कमलिनी 32 रन बनाकर पवेलियन लौटीं, जबकि कौर ने 20 रन का योगदान टीम के खाते में दिया.

टीम 67 के स्कोर तक 4 विकेट गंवा चुकी थी. यहां से सजीवन सजना ने निकोला कैरी के साथ पांचवें विकेट के लिए 49 गेंदों में 82 रन जुटाकर टीम को 149 के स्कोर तक पहुंचाया. कैरी 29 गेंदों में 40 रन बनाकर आउट हुईं, जबकि सजीवन ने 25 गेंदों में 1 छक्के और 7 चौकों के साथ 45 रन बनाए. विपक्षी खेमे से नादिन डी क्लर्क ने सर्वाधिक 4 विकेट हासिल किए, जबकि लॉरेन बेल और श्रेयंका पाटिल ने 1-1 विकेट निकाला.

इसके जवाब में अंतिम चार गेंदों पर 20 रन बनाकर डी क्लर्क ने आरसीबी को रोमांचक जीत दिलाई. इस टीम को स्मृति मंधाना और ग्रेस हैरिस (25) की जोड़ी ने शानदार शुरुआत दिलाई. दोनों खिलाड़ियों ने 3.5 ओवरों में 40 रन की साझेदारी की. 

कप्तान मंधाना 18 रन बनाकर आउट हुईं, जिसके बाद टीम ने 65 के स्कोर तक अपने 5 विकेट गंवा दिए. डी क्लर्क ने अरुंधति रेड्डी के साथ छठे विकेट के लिए 52 रन की साझेदारी करते हुए टीम को जीत की पटरी पर ला दिया. रेड्डी 25 गेंदों में 20 रन बनाकर पवेलियन लौटीं. इसके बाद नादिन डी क्लार्क ने मोर्चा संभाला. उन्होंने प्रेमा रावत (नाबाद 8) के साथ आठवें विकेट के लिए 18 गेंदों में 36 रन की अटूट साझेदारी करते हुए टीम को जीत दिलाई.

