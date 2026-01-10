विज्ञापन
ट्रंप ने कहा कि हम तय करेंगे कि कौन सी कंपनियां वेनेजुएला जाएंगी. उन्होंने कहा कि वेनेजुएला बहुत सफल होने वाला है और यूनाइटेड स्टेट्स के लोगों को बहुत फायदा होगा, क्योंकि हम तेल के मामले में बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे.

अमेरिका वेनेजुएला का 5 करोड़ बैरल तेल बेचेगा, जानें भारत को दिए जाने पर क्या था जवाब
वेनेजुएला के तेल पर ट्रंप का बड़ा ऐलान.
  • अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमेरिका वेनेजुएला का पांच करोड़ बैरल तेल बेचने की योजना बना रहा है
  • ट्रंप प्रशासन ने संकेत दिया कि भारत को वेनेजुएला का कच्चा तेल खरीदने की अनुमति दी जा सकती है
  • वेनेजुएला में तेल उत्पादन बढ़ाने के लिए अमेरिकी तेल कंपनियां सौ अरब डॉलर खर्च कर रही हैं
वाशिंगटन:

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है अमेरिका वेनेजुएला का 5 करोड़ बैरल तेल बेचेगा. उसने ये भी संकेत दिया है कि वह भारत को इस तेल की खरीद की अनुमति देने के लिए तैयार है. ये बात ट्रंप प्रशासन के एक सीनियर अधिकारी ने कही. वहीं ट्रंप ने तेल बेचने वाली बात वेनेजुएला में तेल प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए अमेरिकी तेल कंपनियों के अधिकारियों के साथ एक बैठक में कही.

जब यह सवाल पूछा गया कि भारत की तेजी से विशाल ऊर्जा जरूरतों को देखते हुए क्या अमेरिका उसे वेनेजुएला का कच्चा तेल खरीदने की परमिशन फिर से देने के लिए तैयार है तो इस पर अधिकारी ने हां में जवाब देते हुए कहा कि इसके बारीक पहलुओं पर काम किया जा रहा है.

अमेरिका 50 मिलियन बैरल कच्चा तेल बेचना शुरू करेगा

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि  ज़रूरी क्षमता और इंफ्रास्ट्रक्चर को फिर से बनाने के लिए हमारी बड़ी तेल कंपनियां कम से कम 100 बिलियन डॉलर खर्च कर रही हैं.  वेनेजुएला भी इस बात पर सहमत हो गया है कि अमेरिका तुरंत 50 मिलियन बैरल कच्चे तेल की रिफाइनिंग और बिक्री शुरू करेगा जो अनिश्चित काल तक जारी रहेगा, हम इसके लिए पूरी तरह तैयार हैं. सभी कंपनियां वेनेजुएला को फिर से पटरी पर लाने और उसकी अर्थव्यवस्था को बहाल करने में महत्वपूर्ण साझेदार होंगी, और अपनी कंपनी, अपने लोगों और अमेरिकी लोगों के लिए भी बहुत ज़्यादा दौलत पैदा करेंगी.

कौन सी कंपनियां वेनेजुएला जाएंगी, ट्रंप करेंगे तय

 ट्रंप ने कहा कि हम तय करेंगे कि कौन सी कंपनियां वेनेजुएला जाएंगी. उन्होंने कहा कि वेनेजुएला बहुत सफल होने वाला है और यूनाइटेड स्टेट्स के लोगों को बहुत फायदा होगा, क्योंकि हम तेल के मामले में बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे.

 ट्रंप ने फिर अलापा नोबेल वाला राग

ट्रंप ने एक बार फिर से भारत-पाकिस्तान युद्ध रुकवाने और खुद को नोबेल का हकदार बताने वाला राग अलापा. उन्होंने कहा कि मैंने 8 युद्ध सुलझाए, उनमें से कुछ, जो बस शुरू होने ही वाले थे. जैसे भारत और पाकिस्तान, जहां पहले ही 8 जेट गिराए जा चुके थे. मैंने इसे बिना परमाणु हथियारों के बहुत जल्दी रुकवा दिया. मुझे इतिहास में मेरे अलावा कोई ऐसा नहीं लगता जिसे नोबेल शांति पुरस्कार मिलना चाहिए. किसी और ने युद्ध नहीं सुलझाए. 

ट्रंप ने कहा कि राष्ट्रपति पुतिन ने मुझे फ़ोन किया, और उन 2 युद्धों के बारे में बताया जिन्हें वह 10 साल से रोकना चाहते थे. पाकिस्तान के प्रधानमंत्री यहां आए और उन्होंने सार्वजनिक बयान दिया कि राष्ट्रपति ट्रंप ने पाकिस्तान और भारत से जुड़े एक करोड़ लोगों की जान बचाई. वह युद्ध बहुत भयंकर होने वाला था. डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अगर हमने वह नहीं किया होता जो हमने किया, तो चीन या रूस वेनेजुएला में होते.

