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EPFO अब Whatsapp चैनल पर खाताधारकों को देगा पर अपडेट्स; जानें ज्वाइन करने का आसान तरीका

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने अपने करोड़ों सदस्यों और पेंशनभोगियों के लिए एक ऑफिशियल व्हाट्सएप चैनल लॉन्च किया है. इस नए डिजिटल पहल के जरिए ईपीएफओ अपने सदस्यों को पीएफ नियमों में बदलाव, नई सुविधाओं और महत्वपूर्ण अपडेट्स की सीधी जानकारी व्हाट्सएप पर उपलब्ध कराएगा. जानिए ईपीएफओ व्हाट्सएप चैनल से जुड़ने की पूरी प्रक्रिया और इसके मुख्य लाभ.

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EPFO अब Whatsapp चैनल पर खाताधारकों को देगा पर अपडेट्स; जानें ज्वाइन करने का आसान तरीका
पीएफ खाताधारकों के लिए बड़ी खुशखबरी! अब व्हाट्सएप पर मिलेंगे लेटेस्ट अपडेट्स
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कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने अपने सदस्यों, कर्मचारियों और पेंशनभोगियों तक सूचना तेजी से पहुंचाने के लिए एक ऑफिशियल व्हाट्सएप चैनल लॉन्च किया है. संगठन ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट शेयर कर इसकी जानकारी दी है.  

ईपीएफओ ने अपने इस पोस्ट में लिखा है कि EPFO now on WhatsApp too! इसके साथ ही सदस्यों से आधिकारिक अपडेट व उपयोगी जानकारियां प्राप्त करने के लिए इस चैनल से जुड़ने की अपील की. इस कदम का मुख्य उद्देश्य पीएफ मेंबर्स को बिना किसी पोर्टल पर बार बार चक्कर लगाए सीधे उनके फोन पर ऑफिशियल जानकारी उपलब्ध कराना है. हालांकि, यह चैनल सिर्फ सूचनाओं के लिए हैं. पीएफ बैलेंस चेक करने या पैसे निकालने की सुविधाएं अब भी सिर्फ आधिकारिक पोर्टल और उमंग ऐप पर ही रहेंगी. 

EPFO व्हाट्सएप चैनल पर ये सुविधाएं मिलेंगी

  • पीएफ ब्याज दर, नियमों में बदलाव, क्लेम सेटलमेंट से जुड़े दिशा निर्देश और पेंशन योजनाओं की ताजा अपडेट्स.
  • साइबर धोखाधड़ी से बचाव, ऑनलाइन फॉर्म भरने के तरीके और ईपीएफओ की नई सेवाओं की सही जानकारी.
  • ईपीएफओ ने स्पष्ट किया है कि यह केवल एक अपडेट्स देने वाला चैनल है. 

EPFO के आधिकारिक व्हाट्सएप चैनल से ऐसे जुड़ें

  • EPFO द्वारा जारी आधिकारिक सोशल मीडिया पोस्ट में दिए गए आधिकारिक व्हाट्सएप चैनल लिंक पर क्लिक करें.
  • ईपीएफओ द्वारा जारी किए गए आधिकारिक क्यूआर कोड को अपने स्मार्टफोन के कैमरे या व्हाट्सएप स्कैनर से स्कैन करके भी सीधे चैनल से जुड़ा जा सकता है.
  • लिंक खुलने के बाद व्हाट्सएप में Follow बटन पर क्लिक करें. लेटेस्ट नोटिफिकेशन्स पाने के लिए बेल आइकन को ऑन कर दें.

UPI से PF निकासी पर EPFO कर रहा है काम

व्हाट्सएप चैनल के अलावा, ईपीएफओ अपनी अन्य डिजिटल सेवाओं का भी विस्तार कर रहा है. हाल ही में केंद्रीय श्रम मंत्री की ओर से दिए गए संकेत के मुताबिक भविष्य में यूपीआई गेटवे के जरिए से पीएफ खाते से सीधे बैंक खाते में पैसे ट्रांसफर करने की सुविधा पर काम चल रहा है, जिसकी टेस्टिंग पूरी कर ली गई है. 

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इसके साथ ही ईपीएफओ ने सदस्यों से साइबर ठगों से सावधान रहने की हिदायत भी दी है. संगठन की ओर से कहा गया है कि सिर्फ ईपीएफओ की ओर से सत्यापित आधिकारिक चैनल लिंक से ही जुड़ें. किसी भी अनजान व्हाट्सएप नंबर या कॉल पर अपना UAN नंबर, पासवर्ड, आधार विवरण या बैंक OTP कभी भी शेयर न करें.

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