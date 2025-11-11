Dharmendra Favourite Dish With Family: पंजाब की जब भी बात आती है सबसे पहला जिक्र पराठे का आता है. क्योंकि किसी भी पंजाबी से आप पूछेंगे कि उनका फेवरेट फूड क्या है तो जरूर पराठे बताएंगे. क्योंकि पंजाबी घराने के लोग अक्सर खाने पीने के शौकीन होते हैं. बॉलीवुड एक्टर धरम पाजी न सिर्फ अपनी फिल्मों में बेहतरीन अभिनय के लिए जाने जाते हैं. बल्कि वो खाने पीने के भी शौकीन हैं. ‘ड्रीम गर्ल' के नाम से पूरे बॉलीवुड में फेमस हेमा मालिनी धर्मेंद्र से शादी कर पंजाबी बहू बनी. लेकिन उनका फेवरेट खाना पंजाबी फूड नहीं बल्कि इडली सांभर और रसम है. ‘द कपिल शर्मा शो' के एक एपिसोड में इस बात का खुलासा किया था. कि जब धरम उनके साथ होते हैं या घर आते हैं तो वो रमस, इडली और सांभर खाना पसंद करते हैं.

कैसे बनांए इडली- (How To Make Rava Idli At Home)

सामग्री-

सूजी (रवा)

दही

पानी

नमक

तेल या घी

बेकिंग सोडा

विधि-

रवा इडली को बनाने के लिए सबसे पहले एक बड़े बाउल में रवा लें और इसमें दही, पानी, नमक और तेल या घी मिलाएं. मिश्रण को अच्छी तरह से मिलाएं और 10-15 मिनट के लिए रख दें ताकि सूजी अच्छी तरह से भीग जाए. एक पैन में उड़द दाल और चना दाल को हल्का भून लें और इसे मिश्रण में मिलाएं. हरी मिर्च, अदरक और करी पत्ता को बारीक काटकर मिश्रण में मिलाएं. बेकिंग सोडा को मिश्रण में मिलाएं और अच्छी तरह से मिलाएं. इडली मेकर या इडली प्लेट को तेल या घी से ग्रीस करें. मिश्रण को इडली मेकर या इडली प्लेट में डालें और 15-20 मिनट के लिए भाप दें.

कैसे बनाएं सांभर-

सांभर बनाने में काफी आसान है इसे बनाने के लिए अरहर की दाल के साथ बीन्स, सीताफल जैसी सब्जियों की जरूरत होती है. सांभर को आप कभी भी बना सकते हैं. इडली, डोसा और वड़ा के अलावा आप इसे चावल और उत्तपम के साथ भी खा सकते हैं. अगर आप ज्यादा मात्रा में सांभर बना रहे हैं तो आप सब्जियों को अलग से कुकर में भी पका सकते हैं.

कैसे बनाएं रसम-

रसम पारंपरिक रूप से काली मिर्च, जीरा, लहसुन और इमली जैसे मसालों से बनाई जाती है. यह रेसिपीज हल्की और जल्दी बनने वाली रेसिपीज हैं. जानते हैं 5 रसम रेसिपीज की.

