विज्ञापन
विशेष लिंक

हेमा माल‍िनी के हाथ से बनी इस चीज के लिए यमला, पगला और दीवाना हो जाते थे धरम पाजी, मीलों का सफर कर आते थे खाने

Dharmendra Favourite Dish: बॉलीवुड एक्टर धरम पाजी न सिर्फ अपनी फिल्मों में बेहतरीन अभिनय के लिए जाने जाते हैं. बल्कि वो खाने पीने के भी शौकीन हैं.

Read Time: 3 mins
Share
हेमा माल‍िनी के हाथ से बनी इस चीज के लिए यमला, पगला और दीवाना हो जाते थे धरम पाजी, मीलों का सफर कर आते थे खाने
Dharmendra Favourite Dish: एक्टर धरम पाजी को खाने में क्या पसंद है.

Dharmendra Favourite Dish With Family: पंजाब की जब भी बात आती है सबसे पहला जिक्र पराठे का आता है. क्योंकि किसी भी पंजाबी से आप पूछेंगे कि उनका फेवरेट फूड क्या है तो जरूर पराठे बताएंगे. क्योंकि पंजाबी घराने के लोग अक्सर खाने पीने के शौकीन होते हैं. बॉलीवुड एक्टर धरम पाजी न सिर्फ अपनी फिल्मों में बेहतरीन अभिनय के लिए जाने जाते हैं. बल्कि वो खाने पीने के भी शौकीन हैं. ‘ड्रीम गर्ल' के नाम से पूरे बॉलीवुड में फेमस हेमा मालिनी धर्मेंद्र से शादी कर पंजाबी बहू बनी. लेकिन उनका फेवरेट खाना पंजाबी फूड नहीं बल्कि इडली सांभर और रसम है. ‘द कपिल शर्मा शो' के एक एपिसोड में इस बात का खुलासा किया था. कि जब धरम उनके साथ होते हैं या घर आते हैं तो वो रमस, इडली और सांभर खाना पसंद करते हैं.

कैसे बनांए इडली- (How To Make Rava Idli At Home)

सामग्री-

  • सूजी (रवा)
  • दही
  • पानी
  • नमक
  • तेल या घी
  • बेकिंग सोडा

विधि-

रवा इडली को बनाने के लिए सबसे पहले एक बड़े बाउल में रवा लें और इसमें दही, पानी, नमक और तेल या घी मिलाएं. मिश्रण को अच्छी तरह से मिलाएं और 10-15 मिनट के लिए रख दें ताकि सूजी अच्छी तरह से भीग जाए. एक पैन में उड़द दाल और चना दाल को हल्का भून लें और इसे मिश्रण में मिलाएं. हरी मिर्च, अदरक और करी पत्ता को बारीक काटकर मिश्रण में मिलाएं. बेकिंग सोडा को मिश्रण में मिलाएं और अच्छी तरह से मिलाएं. इडली मेकर या इडली प्लेट को तेल या घी से ग्रीस करें. मिश्रण को इडली मेकर या इडली प्लेट में डालें और 15-20 मिनट के लिए भाप दें. 

ये भी पढ़ें- मक्की की रोटी और सरसों का साग नहीं एक्टर धर्मेंद्र की फेवरिट डिश सुन हो जाएंगे हैरान

Latest and Breaking News on NDTV

Photo Credit: Unsplash

 कैसे बनाएं सांभर-

सांभर बनाने में काफी आसान है इसे बनाने के लिए अरहर की दाल के साथ बीन्स, सीताफल जैसी सब्जियों की जरूरत होती है. सांभर को आप कभी भी बना सकते हैं. इडली, डोसा और वड़ा के अलावा आप इसे चावल और उत्तपम के साथ भी खा सकते हैं. अगर आप ज्यादा मात्रा में सांभर बना रहे हैं तो आप सब्जियों को अलग से कुकर में भी पका सकते हैं.

कैसे बनाएं रसम-

रसम पारंपरिक रूप से काली मिर्च, जीरा, लहसुन और इमली जैसे मसालों से बनाई जाती है. यह रेसिपीज हल्की और जल्दी बनने वाली रेसिपीज हैं. जानते हैं 5 रसम रेसिपीज की.     

एनेस्थीसिया कैसे सुन्न कर देता है शरीर? क्यों लोग डरते हैं इससे, जानिए इससे जुड़े मिथ्स और फैक्ट्स...

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Hema Malini Confirmed Actor Dharmendra Favourite Dish, Actor Dharmendra Favourite Dish You Will Be Surprised, Actor Dharmendra Favourite Dish Hindi, Dharam Paji Ko Khane Mein Kya Pasand Tha, Hema Malini Ke Sath Kya Khate The Dharam
Get App for Better Experience
Install Now