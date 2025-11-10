मक्की की रोटी और सरसों का साग नहीं एक्टर धर्मेंद्र की फेवरिट डिश सुन हो जाएंगे हैरान

Sweet Karela Recipe: बॉलीवुड एक्टर धरम पाजी न सिर्फ अपनी फिल्मों में बेहतरीन अभिनय के लिए जाने जाते हैं. बल्कि वो खाने पीने के भी शौकीन हैं. धरम पाजी भले ही आज कल फिल्मों में ज्यादा न दिखते हों लेकिन सोशल मीडिया के जरिए फैंस के संग जुड़े रहते हैं. बता दें धर्मेंद्र अपने फार्म हाउस में रहते हैं और यहां पर वो जमकर सब्जी उगाते हैं और ताजी हवा में सांस लेते हैं. पंजाबी परिवार से आने की वजह से पाजी खाने-पीने के भी काफी शौकीन हैं. आमतौर पर पंजाबी शब्द आते ही ज्यादातर लोगों के दिमाग में ये आता है कि उनका फेवरेट खाना मक्की की रोटी और सरसों का साग है. क्या आपको भी यही लगता है. अगर आपका जवाब हां है तो आप गलत हैं क्योंकि धरम पाजी का फेवरेट खाना कुछ और है तो चलिए जानते हैं.

कुछ महीने पहले एक्टर धर्मेंद्र एक एपिसोड के लिए मेहमान बनकर लाफ्टर शेफ के सेट पर पहुंचे थे और यहां पर उन्होंने जमकर अपने दिल के राज खोले. यहां सभी कंटेस्टेंट धर्मेंद्र से शेफ हरपाल की शिकायत करने लगे और बोले की पाजी आप हमारा बदला लीजिए. बस इसी मजाक को आगे बढ़ाते हुए धर्मेंद्र ने शेफ के सामने मीठे करेले खाने की डिमांड कर डाली. तो चलिए जानते हैं कैसे बनते हैं मीठे करेले.

कैसे बनते हैं मीठे करेले- (How To Make Sweet Karela)

मीठे करेले बनाने के लिए सबसे पहले करेले ले और फिर गुड़ या चीनी और पानी लें और इलायची पाउडर. इसके बाद करेलों को अच्छी तरह से धो लें और उनके दोनों सिरों को काट लें. एक चाकू की मदद से करेलों के बीज और सफेद भाग को निकाल लें. एक बड़े पैन में पानी लें और इसमें करेलों को डालकर उबाल लें. करेले उबालने के बाद, उन्हें पानी से निकाल लें और ठंडा होने दें. एक पैन में गुड़ या चीनी और पानी लें और इसे गरम करें. गुड़ या चीनी पूरी तरह से घुल जाने के बाद, इसमें इलायची पाउडर और केसर मिलाएं. ठंडे हुए करेलों को इस मिश्रण में डालें और अच्छी तरह से मिलाएं. इस मिश्रण को एक एयरटाइट कंटेनर में स्टोर करें और इसे कई दिनों तक खाएं. आप इसे फ्रिज में स्टोर करें.

