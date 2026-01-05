विज्ञापन

धर्मेंद्र की आखिरी फिल्म के सेट की तस्वीरें वायरल, धरम पाजी को यूं सबके साथ देख नम हुईं फैन्स की आंखें

इक्कीस के सेट से बिहाइंड द सीन हलचल दिखाती कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर आई हैं. इनमें धरम पाजी को देख फैन्स की आंखें नम हो गईं.

धर्मेंद्र की आखिरी फिल्म के सेट की तस्वीरें वायरल, धरम पाजी को यूं सबके साथ देख नम हुईं फैन्स की आंखें
इक्कीस के सेट की तस्वीरों में दिखी धर्मेंद्र की अलग झलक
नई दिल्ली:

धर्मेंद्र की फिल्म इक्की उनके फैन्स के लिए बहुत ही खास मानी जा रही है. यह वो आखिरी मौका है जब उनके फैन्स उन्हें बड़े पर्दे पर देख सकते हैं. यही वजह है कि लोग इमोशनल कनेक्ट की वजह से इक्कीस देखने के लिए थियेटर्स में पहुंच रहे हैं. अब इक्की के सेट से कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर आई हैं जिनमें आप धर्मेंद्र को सेट पर सबके साथ घुलते-मिलते. अपना काम समझते या शांत बैठे सबको ऑब्जर्व करते देख सकते हैं. तस्वीरें सोशल मीडिया पर आईं तो फैन्स की आंखें नम हो गईं.

किसने शेयर की इक्कीस की बिहाइंड द सीन तस्वीरें

इक्कीस के सेट से ये खूबसूरत पल फोटोग्राफर अवनी राय ने शेयर कीं. तस्वीरें देख एक फैन ने लिखा, वाह क्या खूबसूरत कलेक्शन है. आपकी इन तस्वीरों ने इक्कीस को और खास बना दिया है. एक ने लिखा, खूबसूरत तस्वीरें और खूबसूरत फिल्म. एक फैन ने लिखा धरम जी और इसके साथ हार्ट आइकन बना दिया. वहीं कुछ लोगों ने धर्मेंद्र के हाथ में उस उर्दू चिट्ठी के बारे में सवाल किया कि वो किसने लिखी.

इक्कीस में धर्मेंद्र की फीस

कौन जानता था कि इक्की धर्मेंद्र की आखिरी फिल्म होगी. अभी तो फैन्स को अपने-2 का भी इंतजार था लेकिन होनी को कुछ और ही मंजूर था. ये वॉर ड्रामा फिल्म उनकी आखिरी फिल्म बनी और अब इसे इसी तरह याद किया जाएगा. इस फिल्म में अगस्त्य नंदा लीड रोल में हैं. उन्हें इस फिल्म के लिए 70 लाख रुपये में साइन किया गया था वहीं धर्मेंद्र को इस फिल्म के लिए 20 लाख रुपये दिए गए थे. जयदीप अहलावत को 50 लाख रुपये में साइन किया गया. फिल्म की लीड एक्ट्रेस सिमर भाटिया ने 5 लाख रुपये में ये फिल्म साइन की. 

