पापा धर्मेंद्र को कुछ यूं दिल में बसाए बैठें हैं बॉबी देओल, सलमान की बर्थडे पार्टी में पहनी उनकी पुरानी शर्ट

सलमान खान ने 27 दिसंबर को बड़ी ही धूमधाम से अपना बर्थडे मनाया. इस मौके पर उनके सभी करीबी और परिवारवाले मौजूद थे. सलमान के खास दोस्तों में शामिल बॉबी देओल भी वहां पहुंचे और उनकी मौजूदगी के साथ-साथ एक पुरानी याद भी ताजा हुई. बॉबी के ऐसा करने से ना केवल उन्होंने पापा की यादों को चेरिश किया बल्कि सलमान खान को भी जरूर उनके फेवरेट धरम पाजी की याद आ गई होगी. बॉबी देओल का ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल भी हो रहा है.

सलमान की बर्थडे पार्टी पर बॉबी का सरप्राइज

आप सोच रहे होंगे कि बॉबी ने क्या सरप्राइज दिया और सलमान खान को धर्मेंद्र की याद कैसे आई. चलिए बता देंते हैं कि बॉबी देओल सलमान खान की बर्थडे पार्टी में अपने पापा धर्मेंद्र की शर्ट पहनकर आए थे. जैसे ही पैपराजी की नजर बॉबी देओल पर पड़ी उन्होंने सोशल मीडिया पर बॉबी के वीडियो के साथ साथ धरम पाजी की भी एक पुरानी तस्वीर शेयर की जिसमें वो यही सेम शर्ट पहने नजर आ रहे हैं. वीडियो देख फैन्स भी हैरान रह गए कि धर्मेंद्र का परिवार किस तरह उन्हें अपने आस-पास महसूस करने के लिए छोटी-छोटी अलग-अलग चीजें कर रहा है.

सोशल मीडिया पर आए ऐसे रिएक्शन

धरम हेमा नाम के एक सोशल मीडिया पेज पर बॉबी देओल का वीडियो शेयर किया गया था. इस पर उन्होंने कैप्शन लिखा, पापा धरम की शर्ट में दिखे बॉबी देओल. प्यार और सम्मान. एक ने कमेंट किया, हम जानते हैं कि तुम पापा धर्मेंद्र को बहुत मिस करते हो. कुछ लोग इमोशनल इमोजी तो वहीं कुछ दिल वाले इमोजी के साथ प्यार लुटाते दिखे.