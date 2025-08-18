बासी मुंह चबा लिए तुलसी के पत्ते तो आप सोच भी नहीं कितने अनगिनत फायदे मिलेंगे, जान लीजिए यहां

Tulsi Chabane Ke Fayde: हम सभी ने बचपन से ही सुना है कि तुलसी के पत्ते अगर काली चाय में डालकर पिएं तो यह कई स्वास्थ्य समस्याओं से राहत दिला सकते हैं. खासकर तब जब आपको सर्दी जुकाम जैसी दिक्कत हो. इसके साथ ही हमने कई लोगों को सुबह उठते ही बासी मुंह सौंफ का पानी, जीरे का पानी, नींबू पानी पीते हुए भी सुना है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि सुबह बासी मुंह तुलसी की पत्तियां चबाने से भी कमाल के स्वास्थ्य लाभ मिलते हैं? हर सुबह जब हम उठते हैं, तो सबसे पहले क्या करते हैं? कुछ लोग चाय पीते हैं, कुछ पानी पीते हैं, लेकिन अगर आप बासी मुंह तुलसी के पत्ते चबा लें, तो आपके शरीर को ऐसे फायदे मिलते हैं जिनकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते. तुलसी को न सिर्फ घरों में पूजा जाता है बल्कि इसे अब मॉर्डन लाइफस्टाइल में तुलसी के फायदे इतने प्रचारित हो चुके हैं कि हर कोई इसे अपनी लाइफस्टाइल में शामिल करना चाहता है. आइए जानते हैं इसका सेवन खाली पेट करने से क्या होता है.

क्यों बासी मुंह तुलसी खाना है फायदेमंद?

सुबह उठकर सबसे पहले बासी मुंह यानी बिना कुछ खाए-पिए तुलसी के पत्ते चबाने से शरीर में मौजूद टॉक्सिन्स या गंदगी बाहर निकलते जाते हैं. सुबह का समय शरीर को डिटॉक्स करने और एनर्जी के लिए सबसे अच्छा होता है और तुलसी इसमें बहुत मददगार मानी जाती है.

बासी मुंह तुलसी के पत्ते चबाने के चमत्कारी फायदे (Benefits of Chewing Basil Leaves On An Empty Stomach)

1. इम्यूनिटी के लिए कमाल

रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है तुलसी में एंटीऑक्सीडेंट्स और एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं जो शरीर को बीमारियों से लड़ने की ताकत देते हैं.

2. पेट की दिक्कतों से राहत

पेट की समस्याओं में राहत अगर आपको गैस, अपच या एसिडिटी की समस्या रहती है, तो रोज सुबह तुलसी चबाने से पेट शांत रहता है.

3. मुंह की दुर्गंध का इलाज

मुंह की दुर्गंध और संक्रमण से बचाव तुलसी के पत्ते मुंह की सफाई करते हैं और बैक्टीरिया को खत्म करते हैं, जिससे सांस ताजा रहती है.

4. स्ट्रेस को दूर करता है

तनाव और चिंता में कमी तुलसी का सेवन मानसिक शांति देता है. इसमें ऐसे तत्व होते हैं जो स्ट्रेस हार्मोन को कंट्रोल करते हैं.

5. ब्लड शुगर रोगियों के लिए फायदेमंद

डायबिटीज में सहायक तुलसी ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने में मदद करती है. डायबिटीज के मरीजों के लिए ये बेहद फायदेमंद है.

6. स्किन और बालों के लिए लाभकारी

स्किन और बालों के लिए वरदान तुलसी शरीर को अंदर से साफ करती है, जिससे त्वचा पर ग्लो आता है और बाल मजबूत होते हैं.

7. सर्दी-खासी का घरेलू उपाय

सर्दी-खांसी से राहत तुलसी के पत्ते गले को साफ करते हैं और इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाते हैं, जिससे मौसमी बीमारियों से बचाव होता है.

बस आपको इन बातों का रखना है ख्याल

तुलसी को कभी दूध के साथ न लें, इससे रिएक्शन हो सकता है.

धातु के बर्तन में तुलसी न रखें, इससे इसके गुण कम हो जाते हैं.

रोजाना 4–5 पत्ते ही चबाएं, ज्यादा मात्रा नुकसानदायक हो सकती है.

कैसे शुरू करें सेवन?

सुबह उठते ही बिना कुछ खाए-पिए तुलसी के 4–5 ताजे पत्ते धोकर चबाएं. इसके बाद गुनगुना पानी पी सकते हैं. कुछ ही दिनों में आप खुद फर्क महसूस करेंगे-शरीर हल्का, मन शांत और चेहरे पर चमक.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)