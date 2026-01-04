रंग देखकर खाइए गाजर! लाल बढ़ाए खून, नारंगी चमकाए आंखें और स्किन, जानें कौन-सी ज्यादा फायदेमंद

Which Carrot Color is Best For Health: सर्दियों का मौसम आते ही बाजार में गाजर की भरमार हो जाती है. कहीं गहरे लाल रंग की देसी गाजर दिखती है, तो कहीं चमकदार नारंगी गाजर. अक्सर लोगों के मन में सवाल उठता है लाल गाजर ज्यादा फायदेमंद है या नारंगी? स्वाद, रंग और इस्तेमाल भले अलग हों, लेकिन दोनों ही सेहत के लिए बेहद जरूरी पोषक तत्वों से भरपूर हैं. असल में गाजर का रंग सिर्फ देखने के लिए नहीं होता, बल्कि यह उसके अंदर मौजूद पोषक तत्वों की कहानी भी बताता है. हेल्दी ईटिंग ट्रेंड्स के बीच लोग अब यह समझना चाहते हैं कि कौन सी गाजर किस सेहत समस्या के लिए बेहतर है. आंखों के लिए, दिल के लिए, इम्यूनिटी के लिए या स्किन के लिए कौन से रंग की गाजर खानी चाहिए. आइए आसान भाषा में समझते हैं.

लाल और नारंगी रंग की गाजर में से कौन सी हेल्दी है? | Which Type of Carrot is Healthier: Red or Orange?

1. लाल गाजर खून और दिल की दोस्त

लाल गाजर भारत में खासकर सर्दियों में उगाई जाती है. यह थोड़ी मीठी होती है और गाजर का हलवा बनाने में सबसे ज्यादा इस्तेमाल की जाती है.

लाल गाजर के मुख्य फायदे:

खून बढ़ाने में मददगार: लाल गाजर में आयरन की मात्रा नारंगी गाजर की तुलना में ज्यादा होती है. यह हीमोग्लोबिन बढ़ाने में सहायक मानी जाती है.

दिल की सेहत के लिए अच्छी: इसमें मौजूद एंथोसाइनिन और लाइकोपीन दिल को स्वस्थ रखने में मदद करते हैं.

पाचन सुधारती है: फाइबर की अच्छी मात्रा होने से कब्ज की समस्या में राहत मिलती है.

सर्दियों में गर्म असर: आयुर्वेद के अनुसार लाल गाजर शरीर में गर्मी पैदा करती है, जो ठंड के मौसम में फायदेमंद होती है.

किसके लिए ज्यादा फायदेमंद?

एनीमिया या कमजोरी से जूझ रहे लोग.

ठंड में बार-बार बीमार पड़ने वाले.

जिन्हें नेचुरल तरीके से खून बढ़ाना हो.

2. नारंगी गाजर आंखों और स्किन की रक्षक

नारंगी गाजर सालभर आसानी से मिल जाती है और दुनियाभर में सबसे ज्यादा खाई जाती है. इसका रंग बताता है कि इसमें बीटा-कैरोटीन भरपूर मात्रा में है.

नारंगी गाजर के मुख्य फायदे:

आंखों की रोशनी के लिए बेहतरीन: बीटा-कैरोटीन शरीर में जाकर विटामिन A में बदलता है, जो आंखों के लिए जरूरी है.

स्किन को ग्लोइंग बनाती है: यह त्वचा को अंदर से पोषण देकर झुर्रियों और ड्राइनेस को कम करने में मदद करती है.

इम्यूनिटी मजबूत करती है: नारंगी गाजर में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, जो शरीर को इंफेक्शन से बचाते हैं.

वजन कंट्रोल में सहायक: कैलोरी कम और फाइबर ज्यादा होने से यह डाइट फ्रेंडली सब्ज़ी है.

किसके लिए ज्यादा फायदेमंद?

आंखों की कमजोरी या स्क्रीन स्ट्रेन वाले लोग.

स्किन और बालों की सेहत सुधारना चाहने वाले.

वजन घटाने की कोशिश कर रहे लोग.

पोषण की तुलना कौन से रंग की गाजर आगे?

आयरन: लाल गाजर आगे

बीटा-कैरोटीन (विटामिन A): नारंगी गाजर आगे

एंटीऑक्सीडेंट्स: दोनों में मौजूद, लेकिन प्रकार अलग

फाइबर: दोनों लगभग बराबर

यानी कोई एक गाजर सुपर नहीं है, बल्कि जरूरत के हिसाब से सही चुनाव जरूरी है.

कैसे खाएं ताकि ज्यादा फायदा मिले?

लाल गाजर को सलाद, सूप या हलवे के रूप में लें.

नारंगी गाजर का जूस, सलाद या हल्की सब्ज़ी बनाएं.

गाजर के साथ थोड़ा सा फैट (जैसे मूंगफली या घी की कुछ बूंदें) लेने से विटामिन A का अवशोषण बेहतर होता है.

लाल भी जरूरी, नारंगी भी:

अगर सवाल हो कि लाल गाजर खाएं या नारंगी, तो सही जवाब है दोनों. लाल गाजर खून और दिल के लिए फायदेमंद है, जबकि नारंगी गाजर आंखों और स्किन की सेहत संभालती है. समझदारी इसी में है कि मौसम, शरीर की जरूरत और सेहत के लक्ष्य के हिसाब से अपनी थाली में दोनों को जगह दें.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)