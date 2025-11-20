रात में बार-बार उठते हैं पेशाब के लिए, जानिए क्या है वजह, Doctor Saleem ने बताए इस समस्या का उपाय

Frequent Urination Causes | Baar Baar Peshab Kyu Aata Hai: क्या रातभर आपकी भी नींद बार-बार टूट जाती है क्योंकि आपको बार-बार वॉशरूम जाना पड़ता है? या दिनभर काम के बीच भी आपको इस परेशानी का सामना करना पड़ता है? यकीन मानिए, यह दिक्कत सिर्फ आपकी नहीं है, बहुत से लोग इसी समस्या से जूझ रहे हैं. इसी मुद्दे पर डॉक्टर सलीम जैदी ने इस समस्या के कारण और कुछ बेहद असरदार घरेलू नुस्खे बताएं हैं, जो आपकी यूरिनरी हेल्थ को बेहतर बनाने में मदद कर सकते हैं.

बार-बार पेशाब आने के कारण

अक्सर हम सोचते हैं कि यह समस्या हमारे शरीर के अंदर किसी कमी या खराबी की वजह से होती है, लेकिन कई बार इसकी एक वजह हमारी लाइफस्टाइल भी होती है.

1. जरूरत से ज्यादा पानी या ड्रिंक्स लेना: दिनभर में बार-बार पानी पीना, लगातार चाय-कॉफी या ज्यादा कोल्ड ड्रिंक्स पीने से भी ये चीजें ब्लैडर को इरिटेट कर सकती हैं. जिसकी वजह से बार-बार पेशाब आने की जरूरत महसूस हो सकती है.

2. कुछ मेडिकल कंडीशन : डायबिटीज होने पर भी ये समस्या हो सकती है. ऐसे मे शरीर में एक्स्ट्रा शुगर को यूरिन के जरिए बाहर निकालने की कोशिश करता है. जिस वजह से बार-बार पेशाब आने की समस्या हो जाती है.

3. यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन (UTI) होने पर भी ये समस्या हो सकती है. इसमें ब्लैडर में जलन और बार-बार पेशाब की तेज इच्छा महसूस होती है.

4. पुरुषों में बढ़ा हुआ प्रोस्टेट भी इस समस्या की एक वजह हो सकता है. इससे ब्लैडर पूरी तरह खाली नहीं हो पाता जिससे बार-बार पेशाब जाना पड़ता है.

5. . महिलाओं में ये समस्या प्रेगनेंसी के समय हो सकती है. या फिर मेनोपॉज में हॉर्मोनल बदलाव होना भी इसकी वजह बनता है. इसके साथ ही पेल्विक फ्लोर मसल्स का कमजोर होने से बार-बार पेशाब आने की समस्या हो सकती है.

6. स्ट्रेस और कुछ दवाइयों का सेवन भी इसकी एक वजह बन सकता है. आपको बता दें कि स्ट्रेस और एंग्जायटी भी ब्लैडर को ज्यादा एक्टिव कर देते हैं. पेनकिलर या डायरेटिक दवाइयाँ यूरिन की मात्रा बढ़ा सकती हैं.

बार-बार पेशाब आने की समस्या से कैसे पाएं राहत?

डॉक्टर जैदी ने कुछ सिंपल रेमेडीज के बारे में बताया है जो कि आप घर पर ट्राई कर सकते हैं और बार-बार पेशाब आने की इस इरिटेटिंग प्रॉब्लम से आप आराम पा सकते हैं. इसके साथ ही कुछ ऐसे टिप्स जिससे आप इस प्रॉब्लम को इजीली मैनेज कर पाएंगे और इस समस्या को काफी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं.

1. फ्लूइड इंटेक को कंट्रोल में रखना

उन्होंने कहा कि आप पानी जरूर पिएं, लेकिन समय-समय पर और एक साथ ज्यादा पानी ना पिएं. इसके साथ ही रात को सोने से 2 घंटे पहले पानी कम कर दें.

2. चाय-कॉफी और कोल्ड ड्रिंक्स कम करें

कैफीन और सोडा दोनों ही ब्लैडर को तुरंत इरिटेट करते हैं. इसलिए इनका सेवन कम करें या फिर सीमित मात्रा में ही करें. इन्हें कम करते ही फर्क महसूस होगा.

3. ब्लैडर ट्रेनिंग करना

इसमें आपको जब यूरिन आए तब उसको कंट्रोल करें तुरंत ना जाएं. जब तक आप इसे कंट्रोल कर सकते हैं. ऐसा करने से आपका ब्लैडर अच्छे से ट्रेन होगा और इस समस्या में भी आराम मिलेगा.

घरेलू उपाय

कोरिएंडर सीड इनफ्यूजन यानी कि धनिए के बीज का पानी. कोरिएंडर सीड्स काफी ज्यादा अंडररेटेड होते हैं. लोग उनको बहुत मामूली समझते हैं लेकिन इनके मेडिसिनल प्रॉपर्टीज बहुत ही अमेजिंग होते हैं. यह आपके ब्लैडर को शांत करते हैं और अगर आपको इरिटेशन या फिर हल्काफुल्का यूरिनरी ट्रैक में इनफेक्शन है तो उसमें भी यह आपको बहुत ज्यादा हेल्प कर सकते हैं.

धनिए के पानी बनाना बहुत ही आसान होता है. आपको सिर्फ एक टेबलस्पून धनिए के बीज लेने हैं. उन्हें एक गिलास पानी में आपको रात भर सोक करके रखना है और सुबह उस पानी को आपके छानकर खाली पेट पी लेना है. आप चाहे तो इसको उबाल कर भी पी सकते हैं और ज्यादा बढ़िया हो जाएगा. बट ऐसे भी पी लें तब भी चलेगा. इसको आप डेली रोजाना यूज कीजिए और एक हफ्ते के अंदर ही आप अपने अंदर डिफरेंस फील जरूर करेंगे.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)