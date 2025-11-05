विज्ञापन
रात में बार-बार पेशाब आना कैसे बंद करें? ये 3 फल करेंगे मदद

Raat Mein Bar Bar Peshab Aane Ka Karan: तो चलिए बिना देरी किए जानते हैं कौन से फल रात को बार-बार पेशाब आने की परेशानी को कम करने में उपयोगी हैं.

पेशाब कंट्रोल करने के लिए क्या खाएं?

Raat Mein Bar Bar Peshab Aane Ka Karan: रात में बार-बार पेशाब आने की समस्या बहुत लोगों को होती है. कई बार यह समस्या इतनी बढ़ जाती है कि नींद बार-बार टूटने लगती है और थकान, चिड़चिड़ापन और कमजोरी महसूस होती है, लेकिन क्या आप जानते हैं इस समस्या का देसी इलाज आपके किचन में ही मौजूद है. 3 फल ऐसे हैं जो इस समस्या को प्राकृतिक रूप से कम करने में मदद कर सकते हैं. तो चलिए बिना देरी किए जानते हैं कौन से फल रात को बार-बार पेशाब आने की परेशानी को कम करने में उपयोगी हैं.

आयुर्वेद में रात में बार-बार पेशाब आना कैसे बंद करें?

केला: केला पोटैशियम और मैग्नीशियम का एक बेहतरीन स्रोत है. ये दोनों खनिज शरीर के इलेक्ट्रोलाइट्स को बैलेंस रखने में मदद करते हैं और ब्लैडर की मांसपेशियों को मजबूत बनाते हैं. जिससे बार-बार पेशाब आने की समस्या में राहत मिल सकती है. रात के खाने के बाद एक केला खाने से इस समस्या से राहत पाई जा सकती है, लेकिन ध्यान रखें डायबिटीज के मरीज केले का सेवन मात्रा सीमित रखें क्योंकि इसमें प्राकृतिक शर्करा होती है.

सेब: सेब में फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट्स और विटामिन सी भरपूर मात्रा में पाया जाता है, जो शरीर में जल संतुलन बनाए रखने में मदद करते हैं. सेब का सेवन किडनी को भी हेल्दी रखता है. नियमित रूप से सेब खाने से मूत्र संक्रमण और सूजन को कम किया जा सकता है, जिससे बार-बार पेशाब जाना भी कम हो सकता है. रोज एक सेब खाना या सुबह सेब का जूस पीना इस समस्या में लाभदायक साबित हो सकता है.

नाशपाती: नाशपाती एक कूलिंग फल है जो शरीर की गर्मी और ब्लैडर की जलन को कम करने में मदद कर सकती है और जब ब्लैडर में सूजन या जलन कम होती है, तो पेशाब बार-बार आने की इच्छा भी कम हो जाती है. नाशपाती विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट्स से भरपूर है जो किडनी और मूत्राशय को संक्रमण से राहत दिलाने में मदद कर सकते हैं. अगर बार-बार पेशाब आने का कारण हल्का संक्रमण है, तो नाशपाती उसे ठीक करने में मदद कर सकती है.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

