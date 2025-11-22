अलसी, कद्दू, सफेद तिल, सोंठ, काली मिर्च, इलायची और गुड़ को मिलाकर बनाएं ये चीज, सिर से पांव तक की बीमारियों रहेंगी कोसो दूर

Mix Seeds Benefits: जैसे ही सर्दियों का मौसम शुरु होता है, कई लोगों के लिए हेल्थ से जुड़ी परेशानियाँ बढ़ने लगती हैं, जैसे जोड़ों में दर्द, कमर दर्द, सुस्ती, डाइजेशन स्लो होना, सर्दी-खांसी और स्किन की ड्रायनेस आम समस्या बन जाती है. दरअसल ठंड के मौसम में शरीर का ब्लड सर्कुलेशन कम हो जाता है, इम्यूनिटी कमजोर होती है और स्किन हाइड्रेशन भी कम हो जाता है. ऐसे में जरुरी है शरीर को अंदर से मजबूत बनाने की, ताकि ठंड अपना असर ना दिखा पाए. यही काम करेगा यह आयुर्वेदिक सीड्स मिक्स जो आपकी बॉडी को नेचुरल गर्माहट देगा, जोड़ों की हेल्थ सुधारेगा और एनर्जी लेवल बढ़ाएगा. डॉक्टर सलीम जैदी ने कुछ सीड्स के मिक्सचर के बारे में बताया है जो सर्द मौसम में आपको बीमारियों से दूर रखने में मदद करेगा. आइए जानते हैं इसके फायदे, बनाने और खाने का तरीका.

क्यों बनाना चाहिए ये सीड्स मिक्स?

जोड़ों के दर्द और सूजन में राहत.

बॉडी को अंदर से गर्म रखता है.

स्किन ड्रायनेस को कम करता है.

इम्यूनिटी और डाइजेशन मजबूत.

कमजोरी और सुस्ती दूर करता है.

एनर्जी लेवल बढ़ाता है.

इस मिक्स में लगने वाली चीजें (Ingredients)

फ्लैक्स सीड्स (अलसी)- 10 टेबलस्पून (100g)(ओमेगा-3, जोड़ों में ग्रिसिंग, बॉडी वार्मथ)

पंपकिन सीड्स (कद्दू के बीज) - 4 टेबलस्पून (40g) (ज़िंक, मैग्नीशियम, स्ट्रेंथ बढ़ाए)

सफेद तिल - 4 टेबलस्पून (40g) (कैल्शियम, हेल्दी फैट्स, स्किन सॉफ्ट)

सोंठ पाउडर - 1 टीस्पून (डाइजेशन इम्प्रूव, दर्द कम)

काली मिर्च पाउडर - ½ टीस्पून (न्यूट्रिएंट्स अब्सॉर्प्शन बढ़ाए)

छोटी इलायची - 4 दाने (डाइजेशन और खूशबू)

गुड़ (पिसा हुआ) - 2 टेबलस्पून (एनर्जी और ब्लड प्यूरीफिकेशन)

कैसे बनाएं मिक्स?

फ्लैक्स सीड्स, पंपकिन सीड्स और तिल को हल्की आंच पर ड्राई रोस्ट करें. जब ये ठंडा हो जाएं तो इन्हें मोटा-मोटा पीस लें. इसमें सोंठ, काली मिर्च, इलायची और गुड़ मिलाकर फिर से मिक्स कर लें. इसे कांच के एयर-टाइट जार में भरकर फ्रिज में रख दें.

कैसे और कब करें सेवन?

रोजाना 1 टेबलस्पून (10g)

गर्म दूध के साथ मिलाकर पिएं

नाश्ते के बाद या सोने से पहले

किन बातों का रखें ध्यान?

इस मिक्स को हमेशा सूखे चम्मच से ही निकालें.

निकालने के बाद जार को तुरंत बंद करें क्योंकि इसमें ओमेगा-3 होता है जिससे इसके खराब होने का खतरा बढ़ जाता है.

इस मिक्स को 10–12 दिन में खत्म कर लें.

किन लोगों को नहीं करना चाहिए सेवन?

डायबिटीज पेशेंट—गुड़ ना डालें

अगर गरम चीज़ें सूट ना करती हों—½ चम्मच से शुरू करें

एलर्जी या तकलीफ महसूस हो तो लेना बंद करें

कितने समय में दिखेगा असर?

सिर्फ 10 दिन तक इसका सेवन रोजाना करने से-

एनर्जी महसूस होगी

दर्द, stiffness और ठंड की तकलीफ में कमी

स्किन ज्यादा सॉफ्ट और हेल्दी लगेगी

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)