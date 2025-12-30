डायबिटीज और कोलेस्ट्रॉल के अलावा ये 4 चीजें हैं आपके दिल की दुश्मन, डॉक्टर से जानें हार्ट अटैक के रिस्क फैक्टर

आज के समय में हार्ट अटैक सिर्फ उम्र से जुड़ी बीमारी नहीं रह गई है. कम उम्र के लोगों में भी दिल से जुड़ी समस्याएं तेजी से बढ़ रही हैं. कार्डियक एक्सपर्ट्स डॉ. नरेश त्रेहान NDTV से बातचीत के दौरान बताया कि हार्ट अटैक के पीछे कई कॉमन रिस्क फैक्टर होते हैं, जिनका समय रहते ध्यान देना बेहद जरूरी है.

हार्ट अटैक के कॉमन रिस्क फैक्टर- (Common risk factors for heart attack)

जेनेटिक और फैमिली हिस्ट्री-

अगर परिवार में पहले से हार्ट डिजीज, डायबिटीज या हाई ब्लड प्रेशर का हिस्ट्री रही है, तो अगली जेनरेशन में हार्ट अटैक का खतरा डबल हो सकता है. इसे जेनेटिक रिस्क कहा जाता है. ऐसे लोगों को 25–30 साल की उम्र से ही रेगुलर चेकअप कराना चाहिए.



डायबिटीज और हाई कोलेस्ट्रॉल-



डायबिटीज हार्ट की सबसे बड़ी दुश्मन मानी जाती है. जिन लोगों को शुगर की समस्या है, उनकी आर्टरीज जल्दी डैमेज होती हैं. इसके साथ अगर बैड कोलेस्ट्रॉल (LDL) बढ़ा हुआ हो, तो हार्ट अटैक का रिस्क कई गुना बढ़ जाता है.

स्ट्रेस और मेंटल प्रेशर-



लगातार स्ट्रेस, नींद की कमी और वर्क प्रेशर भी हार्ट पर सीधा असर डालते हैं. स्ट्रेस हार्ट रेट बढ़ाता है और ब्लड प्रेशर को अनकंट्रोल कर सकता है, जिससे हार्ट अटैक का खतरा बढ़ता है.



स्मोकिंग और टोबैको-



टोबैको किसी भी रूप में हो सिगरेट, बीड़ी, गुटखा या खैनी—हार्ट के लिए बेहद खतरनाक है. स्मोकिंग से आर्टरीज सिकुड़ जाती हैं और ब्लड फ्लो कम हो जाता है. वहीं, चबाने वाला टोबैको न सिर्फ हार्ट अटैक बल्कि ओरल और लंग कैंसर का भी कारण बन सकता है.

डॉक्टर्स साफ कहते हैं: टोबैको इन एनी फॉर्म इज बैड.



प्रदूषण और खराब लाइफस्टाइल-



शहरों में बढ़ता एयर पॉल्यूशन भी हार्ट डिजीज का बड़ा कारण बन रहा है. इसके साथ फिजिकल एक्टिविटी की कमी, गलत खानपान और ज्यादा फैट वाली डाइट हार्ट को कमजोर बनाती है.



कैसे करें बचाव?



हार्ट अटैक से बचने के लिए लाइफस्टाइल में छोटे बदलाव बहुत असरदार होते हैं. रेगुलर एक्सरसाइज, योग, प्राणायाम, बैलेंस्ड डाइट और समय-समय पर हेल्थ चेकअप दिल को लंबे समय तक हेल्दी रख सकते हैं.

