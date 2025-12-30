Mohammed Shami: मोहम्मद शमी सेलेक्टर्स के रडार पर, लगातार हो रही चर्चा, इस सीरीज से हो सकती है टीम इंडिया में वापसी- सूत्र

Mohammed Shami in Team India: लंबे समय से टीम इंडिया से बाहर चल रहे तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी को घरेलू सर्किट में लगातार बेहतर प्रदर्शन करने का इनाम मिल सकता है. अपनी फिटनेस, फॉर्म और भविष्य पर महीनों की अटकलों के बाद, 35 वर्षीय तेज गेंदबाज चयनकर्ताओं के रडार पर वापस आ गए हैं. अगर सब कुछ ठीक रहा तो उन्हें 2027 वनडे वर्ल्ड कप के लिए भी चुना जा सकता है. बीसीसीआई के सूत्रों ने एनडीटीवी को बताया है कि शमी के घरेलू प्रदर्शन पर "बारीकी से नज़र रखी जा रही है" और लगातार उनको लेकर चर्चा हो रही है और जल्दी ही उनकी टीम इंडिया में वापसी हो सकती है.

मामले से संबंधित बीसीसीआई के सूत्रों ने एनडीटीवी को बताया,"मोहम्मद शमी के बारे में लगातार चर्चा हो रही है. वह रेस से बाहर नहीं हैं. एकमात्र चिंता उनकी फिटनेस को लेकर है. उनकी क्षमता का गेंदबाज विकेट लेगा. यह कहना गलत है कि वह चयन रडार से बाहर हैं. वह न्यूजीलैंड वनडे सीरीज के लिए अच्छे दिख रहे हैं. उनके अनुभव और विकेट लेने की क्षमता को देखते हुए अगर उन्हें चुना जाता है तो आश्चर्यचकित न हों. यहां तक ​​कि 2027 विश्व कप भी एक संभावना है."

मोहम्मद शमी ने इस साल की शुरुआत में आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के बाद से टीम इंडिया के लिए कोई मैच नहीं खेला है. वह उस टूर्नामेंट में भारत के लिए सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज थे. शमी को टेस्ट टीम से भी बाहर रहना पड़ा है. उन्होंने भारत के लिए अपना आखिरी टेस्ट 2023 में खेला था. चयनकर्ता उनकी फिटनेस को लेकर अस्पष्ट थे. मुख्य चयनकर्ता अजीत अगरकर ने एनडीटीवी वर्ल्ड समिट में कहा था कि तेज गेंदबाज की फिटनेस को लेकर सवाल थे.

इस साल वेस्टइंडीज के खिलाफ टेस्ट टीम के ऐलान के दौरान शमी को टीम में जगह नहीं मिली थी. अगरकर ने इस फैसले के बारे में बताते हुए कहा था कि शमी ने सिलेक्शन के लिए चुने जाने लायक काफी क्रिकेट नहीं खेला है. शमी मार्च में भारत के चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल के बाद से कॉम्पिटिटिव क्रिकेट से बाहर थे. नेशनल क्रिकेट एकेडमी में अपनी मैच फिटनेस पर काम कर रहा थे. हालांकि, शमी ने सिलेक्शन कमेटी पर पलटवार किया था और कहा था कि "सिलेक्टर्स को अपनी फिटनेस के बारे में अपडेट देना उनका काम नहीं है, अपडेट देना या अपडेट मांगना मेरी जिम्मेदारी नहीं है, मेरा काम NCA में जाना, तैयारी करना और मैच खेलना है, वो उनकी बात है कि उनको कौन अपडेट देता है, किसने नहीं दिया. यह मेरी जिम्मेदारी नहीं है."

इसके बाद इंग्लैंड दौरे के लिए भी शमी को मौका नहीं मिला था और फिर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ व्हाइट बॉल सीरीज के लिए भी उन्हें नहीं चुना गया था. अगरकर ने अपनी बात पर जोर देते हुए साफ किया कि शमी को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए सिर्फ इसलिए नहीं चुना गया क्योंकि वह पूरी तरह फिट नहीं थे. लेकिन शमी ने इस बयान के बाद फिर से पलटवार किया, यह कहते हुए कि मैदान पर उनका प्रदर्शन शब्दों से ज्यादा बोलता है, उन्हें जो कहना है कहने दो. मोहम्मद शमी मौजूदा समय में विजय हजारे ट्रॉफी में खेल रहे हैं. वहां उन्होंने तीन मैच खेलकर 6 विकेट लिए हैं.

