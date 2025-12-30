विज्ञापन
पंजाब में अजीब हादसा, सोफे से उठते ही चली कमर में लगी पिस्तौल; NRI शख्स की मौत

Punjab News: सीसीटीवी फुटेज में दिखाई दे रहा है कि गोली चलने की आवाज सुनकर परिवार के सदस्य तुरंत हरपिंदर की मदद के लिए दौड़े और उसे तुरंत कमरे से बाहर निकाला. उसे तुरंत सरकारी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे दूसरे अस्पताल में रेफर कर दिया. बठिंडा ले जाते समय उसकी मौत हो गई.

पंजाब में अजीब हादसा, सोफे से उठते ही चली कमर में लगी पिस्तौल; NRI शख्स की मौत
पंजाब में गोली चलने से NRI की मौत.
  • पंजाब के फिरोजपुर जिले में हरपिंदर सिंह उर्फ सोनू की कमर में लगी पिस्तौल चलने से मौत हो गई.
  • घटना तब हुई जब हरपिंदर सोफे से उठ रहा था और अचानक पिस्तौल चल गई, जो सीसीटीवी में कैद हुई.
  • परिवार के सदस्य गोली चलने की आवाज सुनकर उसकी मदद के लिए दौड़े और उसे अस्पताल ले गए.
नई दिल्ली:

पंजाब के फिरोजपुर जिले से एक अजीब मामला सामने आया है. एक शख्स की कमर में लगी पिस्तौल चलने से मौत हो गई. यह घटना तब हुई, जब वह शख्स सोफे से उठ रहा था. इस हादसे में हरपिंदर सिंह उर्फ ​​सोनू की जान चली गई. सोनू हालही में विदेश से लौटकर धानी सुचा सिंह गांव में आकर बसा था.

सोफे से उठते ही चली कमर में लगी पिस्तौल

हरपिंदर अपने एक रिश्तेदार के साथ सोफे पर बैठा था, यह घटना उसी दौरान घटी. पुलिस के मुताबिक, वह जैसे ही उठा, अचानक से पिस्तौल चल गई और गोली उसके पेट में जा लगी. यह पूरी घटना उसके घर में लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई.

सीसीटीवी फुटेज में दिखाई दे रहा है कि गोली चलने की आवाज सुनकर परिवार के सदस्य तुरंत हरपिंदर की मदद के लिए दौड़े और उसे तुरंत कमरे से बाहर निकाला. उसे तुरंत सरकारी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे दूसरे अस्पताल में रेफर कर दिया. बठिंडा ले जाते समय उसकी मौत हो गई.

कानूनी कार्रवाई के बाद परिवार को सौंपा शव

पुलिस ने हरपिंदर के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा दिया है. इस मामले में सदर पुलिस स्टेशन के स्टेशन हाउस ऑफिसर रविंदर शर्मा ने हरपिंदर के पिता दर्शन सिंह का बयान दर्ज किया और कानूनी कार्रवाई करते हुए उसका शव परिवार को सौंप दिया. हरपिंदर ने हाल ही में विदेश से लौटकर शादी की थी. उसकी दो साल की बेटी भी है. हरपिंदर का अंतिम संस्कार मंगलवार को किया गया, जिसमें उसके गांव और आम आदमी पार्टी (आप) के कई लोग शामिल हुए.

