एक दिन में कितने नमक का सेवन करना होता है सही, जानिए WHO और एक्सपर्ट्स देते हैं क्या सलाह

How Much Salt Take in a Day: नमक हमारे दैनिक आहार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा ह. यह न केवल स्वाद बढ़ाने का काम करता है, बल्कि शरीर की विभिन्न क्रियाओं के लिए भी आवश्यक होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अत्यधिक नमक का सेवन आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है? क्या आपको पता है कि एक दिन में कितने नमक का सेवन करना चाहिए और साथ ही सही मात्रा में नमक का सेवन कैसे करना है ये जानना बेहद जरूरी है. इस आर्टिकल में हम जानेंगे कि हमें रोजाना कितना नमक खाना चाहिए और ज्यादा या कम नमक खाने से क्या प्रभाव पड़ सकता है. फोर्टिस अस्पताल गुरुग्राम में डायटेटिक्स विभाग की प्रमुख दीप्ति खाटूजा ने हमें बताया कि हमें एक दिन में कितना नमक का सेवन करना चाहिए.

दीप्ति खाटूजा जी ने बताया कि डबल्यूएचओ (WHO) के हिसाब से 5 ग्राम नमक का सेवन करना चाहिए. आपको नमक का सेवन कम करना है. ये मात्रा आपकी फिजिकल एक्टिविटी पर भी निर्भर करती है. अगर आप वर्कआउट करते हैं तो आपको स्वेटिंग ज्यादा होती है. इस हिसाब से नमक की मात्रा को कम या ज्यादा किया जा सकता है.

नमक का महत्व

नमक, जिसे सोडियम क्लोराइड भी कहा जाता है, हमारे शरीर के लिए कई महत्वपूर्ण कार्य करता है:

- यह शरीर में पानी के संतुलन को बनाए रखने में मदद करता है.

- नसों और मांसपेशियों के सही ढंग से कार्य करने के लिए आवश्यक है.

- यह ब्लडप्रेशर को कंट्रोल करने में मदद करता है.

रोजाना नमक की मात्रा

स्वास्थ्य विशेषज्ञों के अनुसार, एक सामान्य वयस्क को प्रतिदिन 5 ग्राम (लगभग एक चम्मच) से ज्यादा नमक नहीं खाना चाहिए. विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) भी इसी मात्रा की सिफारिश करता है.

ज्यादा नमक खाने के खतरे

ज्यादा मात्रा में नमक का सेवन कई स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बन सकता है-

1. हाई ब्लडप्रेशर: ज्यादा नमक खाने से ब्लडप्रेशर बढ़ सकता है, जिससे हृदय रोग और स्ट्रोक का खतरा बढ़ जाता है.

2. किडनी: ज्यादा नमक का सेवन करने से किडनी पर ज्यादा दबाव पड़ता है जिससे किडनी की कार्यक्षमता पर असर पड़ सकता है.

3. हड्डियों की समस्याएं: ज्यादा नमक के कारण कैल्शियम का निष्कासन बढ़ जाता है, जिससे हड्डियां कमजोर हो सकती हैं.

यह लेख फोर्टिस अस्पताल गुरुग्राम में डायटेटिक्स विभाग की प्रमुख दीप्ति खाटूजा से बातचीत पर आधारित है.