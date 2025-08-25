मेहंदी का रंग गाढ़ा कैसे करें? हाथों पर लगाएं किचन में पाई जाने वाली ये 5 चीजें, बस फिर देखें कमाल

Dark Mehendi Hacks: होली हो या दीवाली, रक्षाबंधन हो या भाई दूज मेहंदी के बिना हर खास त्योहार अधूरा सा लगता है और वहीं अगर मेहंदी लगवाने के बाद हाथों में गहरा रंग न आए तो बस क्या कहने. अगर आप भी गूगल पर मेहंदी को काला करने की टिप्स सर्च कर रहे हैं, तो यह स्टोरी जरूर पढ़ें. आज हम आपको किचन में मौजूद कुछ ऐसी चीजों के बारे में बताने वाले हैं, जो न केवल खाने का स्वाद बढ़ाने में मददगार हैं, बल्कि महंदी का रंग गहरा करने में भी फायदेमंद हैं. तो चलिए जानते हैं कौन सी हैं वो पांच चीजें जो महंदी की खूबसूरती को और बढ़ा सकती हैं.

Mehndi Ka Color Dark Karne Ka Tarika | Mehndi Ko Kala Kaise Kare | Dark Mehndi Tips

मेहंदी डार्क कैसे करें?

अचार का तेल: मेहंदी सूखने के बाद रुई की मदद से अपने हाथों पर अच्छे से अचार का तेल लगाएं. ये तेल कुछ ही समय में मेहंदी का रंग गाढ़ा कर देगा.

लौंग: लौंग हर किचन में पाई जाती है. मेहंदी को डार्क करने के लिए आप एक तवे पर 3 से 4 लौंग डालकर गर्म कर लें और जब उसमें धुआं उठने लगे तो उससे अपने हाथों को अच्छे से सेकें. यह उपाय मेहंदी का रंग गहरा करने में मदद करेगा.

चूना: एक पुराना और कारगर उपाय चूना. मेहंदी लगाने के बाद हथेलियों पर चूना रगड़ने से भी मेहंदी के रंग को घर बैठे काला किया जा सकता है.

नींबू और शक्कर: मेहंदी लगाने के कुछ देर बाद उस पर रुई की मदद से नींबू और शक्कर का मिश्रण लगाएं, ये घोल मेहंदी का रंग काला करने में कारगर है.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)