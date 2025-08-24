विज्ञापन
विशेष लिंक

बड़े स्कूल में पढ़ाया था बेटी को... निक्की की मौत पर फूट-फूटकर रोए पिता, सुनाई दिल को झकझोर देने वाली कहानी

निक्की की बहन कंचन ने दावा किया कि उसकी छोटी बहन की हत्या उसके पति विपिन और ससुराल वालों ने 36 लाख रुपये की दहेज की मांग पूरी न होने पर कर दी. विपिन के भाई की पत्नी कंचन ने दावा किया कि बृहस्पतिवार की रात को उसे बुरी तरह पीटा गया और आग लगा दी गई.

Read Time: 4 mins
Share
बड़े स्कूल में पढ़ाया था बेटी को... निक्की की मौत पर फूट-फूटकर रोए पिता, सुनाई दिल को झकझोर देने वाली कहानी
निक्की की शादी 2016 में विपिन से हुई थी और उनका एक बेटा भी है.
  • विपिन और उसके परिवारवाले 36 लाख रुपये के दहेज की मांग को लेकर निक्की को लगातार प्रताड़ित कर रहे थे.
  • विपिन ने निक्की पर ज्वलनशील पदार्थ डालकर आग लगा दी थी. निक्की की इलाज के दौरान मौत हो गई.
  • निक्की के पिता ने आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है. निक्की के पति को गिरफ्तार कर लिया है.
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ
नोएडा:

निक्की के परिवारवालों ने जब अपनी बेटी का हाथ विपिन को सौंपा, तो सोचा नहीं था कि इन्हीं हाथों से विपिन उनकी बेटी को आग लगा देगा. निक्की की शादी उसके परिवारवालों के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं है. विपिन ने अपनी पत्नी निक्की को आग लगाई, वो मंजर याद करते ही निक्की के माता-पिता की रूह कांप जाती है. NDTV ने निक्की के माता-पिता से बात की और इस दौरान उन्होंने बताया कि कैसे उनकी बेटी को विपिन और उसके परिवारवाले दहेज के लिए परेशान कर रहे थे. उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि एक दिन ये लोग पैसों के लालच में उनकी बेटी को आग के हवाले कर देंगे. 

पूरे परिवार की साजिश थी

निक्की के पिता ने रोते हुए कहा कि, हम एनकाउंटर चाहते हैं, यह सरकार क्या कर रही है. 28 वर्षीय निक्की के पति और ससुराल वालों ने कथित तौर पर 36 लाख रुपये के दहेज की मांग को लेकर उसे आग लगी थी. निक्की के पिता ने मांग की है कि आरोपियों को मुठभेड़ में मार गिराया जाए और इस जघन्य अपराध की सजा के तौर पर उनके घर को ध्वस्त कर दिया जाए. निक्की के पिता ने एनडीटीवी से कहा, "वे हत्यारे हैं, उन्हें गोली मार देनी चाहिए, उनका घर तोड़ देना चाहिए. मेरी बेटी पार्लर चलाकर अपने बेटे का पालन-पोषण कर रही थी. उन्होंने उसे प्रताड़ित किया. पूरा परिवार साजिश में शामिल था और उन्होंने मेरी बेटी को मार डाला."

Latest and Breaking News on NDTV

क्या है पूरा मामला

  1. निक्की ने 2016 में विपिन भाटी से शादी की थी. निक्की की बहन कंचन की शादी विपिन के भाई रोहित से हुई है.
  2. कंचन की शिकायत पर दर्ज एफआईआर के अनुसार, गुरुवार शाम निक्की के साथ उसके पति और सास दया ने मारपीट की. जब कंचन ने बीच-बचाव किया, तो उसकी भी पिटाई की गई.
  3. विपिन ने कथित तौर पर निक्की पर ज्वलनशील पदार्थ डालकर उसे आग लगा दी.
  4.  कंचन द्वारा रिकॉर्ड वीडियो में विपिन निक्की पर हमला करते हुए दिख रहा है.
  5. एक अन्य क्लिप में निक्की जलती हुई दिख रही है. उसे नजदीकी अस्पताल ले जाया गया जहां से उसे दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल रेफर कर दिया गया, जहां उसकी मौत हो गई. 
  6. विपिन को गिरफ्तार कर लिया गया है और उसके परिवार के सदस्य अभी फरार हैं.

निक्की के पिता ने कहा कि वो अपने ससुराल वालों के बारे में ज़्यादा बात नहीं करती थी. वह नहीं चाहती थी कि मैं परेशान हूं, इसलिए उसने शादी को कामयाब बनाने की पूरी कोशिश की. मैंने अपनी बेटी को बड़े स्कूल में पढ़ाया था. ये लोग बहुत ही ख़तरनाक निकले.

योगी आदित्यनाथ सरकार से कार्रवाई की अपील करते हुए उन्होंने कहा, "वे जेबकतरों के पैर में गोली मार देते हैं और इन हत्यारों को नहीं मारते? यह भाजपा सरकार है." उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि विपिन किसी और के साथ रिश्ते में था और निक्की को रास्ते से हटाना चाहता था.

निक्की की मां अपनी बेटी की मौते के सदमे से बाहर नहीं आई है. उन्होंने रोते हुए कहा "बेटे और मां को फांसी होनी चाहिए. मेरी बेटी बहुत दर्द में मरी."

Latest and Breaking News on NDTV

निक्की की बहन कंचन ने बताया कि उनके ससुराल वाले चाहते थे कि उनकी बहन चली जाए ताकि विपिन की दोबारा शादी हो सके. उन्होंने कहा, ‘‘उन्होंने मुझे थप्पड़ मारे. मैं घायल हो गई... पूरे दिन बेहोश रही.'' निक्की की शादी 2016 में विपिन से हुई थी और उनका एक बेटा भी है.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
UP Dowry Victim, UP Woman Killed Over Dowry, Dowry Horror In Greater Noida, Greater Noida Dowry Murder, Woman Killed For Dowry
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com