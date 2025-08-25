रोज-रोज के कमर दर्द से हो गए हैं परेशान? घर बैठे पाना चाहते हैं राहत? खाएं ये 5 चीजें

Foods For Back Pain Relief: आजकल की जीवनशैली में कमर दर्द एक आम समस्या बन गई है. पीठ और कमर दर्द ज्यादा देर बैठ कर ऑफिस का काम करने से भी हो सकता है. कई बार ये दर्द चोट लगने या गलत व्यायाम करने से भी हो सकता है. अगर आप भी इस समस्या से परेशान हैं और घर बैठे इससे राहत पाना चाहते हैं? तो आहार में कुछ बदलाव जरूर करें. आज हम आपको कुछ ऐसे फूड्स के बारे में बताने वाले हैं जो कमर दर्द से छुटकारा दिला सकते हैं तो चलिए जानते हैं उन फूड्स के बारे में.

कमर दर्द से तुरंत छुटकारा कैसे पाएं?

ड्राई फ्रूट: ड्राई फ्रूट जैसे बादाम और अखरोट में ओमेगा-3 फैटी एसिड भरपूर मात्रा में पाया जाता है., जो शरीर को हेल्दी रखने और कमर के दर्द को दूर करने में मदद कर सकता है.

ब्रोकली: ब्रोकली में विटामिन सी, विटामिन ई और एंटीऑक्सीडेंट जैसे तत्व पाए जाते हैं जो शरीर को हेल्दी रखने और कमर दर्द को कम करने में मदद कर सकते हैं.

कद्दू के बीज: कद्दू के बीज मैग्नीशियम का एक बेहतरीन स्रोत हैं, जो मांसपेशियों में तनाव कम करने और कमर दर्द को कम करने में मदद कर सकते हैं.

दूध: कैल्शियम से भरपूर खाद्य पदार्थ जैसे कि दूध, पनीर, और हरी पत्तेदार सब्जियों का सेवन करने से कमर दर्द में मदद मिल सकती है.

