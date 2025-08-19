Body Detox करने के लिए खाना न छोड़ें, बस अपनाएं ये आदतें, अपने आप निकल जाएगी गंदगी

How To Clean Body Naturally: शरीर से टॉक्सिन्स को निकालने और वजन घटाने के लिए लोग अक्सर भोजन छोड़ने का सहारा लेते हैं, लेकिन आयुष मंत्रालय ने इस मिथ को तोड़ते हुए आयुर्वेदिक उपायों पर जोर दिया है. मंत्रालय के अनुसार, भोजन छोड़ना न केवल हानिकारक है, बल्कि यह शरीर की पाचन शक्ति को कमजोर करता है, जिससे टॉक्सिन्स जमा हो सकते हैं. मील स्किप करने की बजाय, रेगुलर और बैलेंस डाइट, योग, और प्राकृतिक उपाय शरीर को हेल्दी और एनर्जेटिक बनाते हैं.

आयुष मंत्रालय की पोस्ट के अनुसार यह धारणा कि भोजन छोड़ने से डिटॉक्स या वजन कम होता है, पूरी तरह गलत है. आयुर्वेद के अनुसार, अनियमित खान-पान की आदतें पाचन अग्नि (पाचन शक्ति) को कमजोर करती हैं, जिससे मेटाबॉलिज्म धीमा हो जाता है. इससे शरीर में टॉक्सिन्स का निर्माण होता है, जिसे आयुर्वेद में आम कहा जाता है.

शरीर को डिटॉक्स करने के लिए इन हैबिट्स को करें फॉलो

मंत्रालय ने कुछ सरल आदतों को अपनाने की सलाह दी है, जो प्राकृतिक रूप से शरीर को डिटॉक्स करने में मदद करती हैं. इसके लिए सबसे पहले नियमित समय पर बैलेंस डाइट लेना जरूर है. इसमें फाइबर, प्रोटीन और पोषक तत्वों से भरपूर फूड्स जैसे बाजरा, हरी सब्जियां और फल शामिल करें. गर्म पानी पीना पाचन को बेहतर बनाता है और टॉक्सिन्स को बाहर निकालता है. इसके अलावा, योग और प्राणायाम जैसे श्वास व्यायाम तनाव को कम करते हैं और शरीर की शुद्धि में सहायक हैं. नाक में तिल का तेल लगाना (नस्य) और हर्बल काढ़ा जैसे तुलसी-अदरक की चाय पीना भी डिटॉक्स में मदद करता है.

पर्याप्त नींद और मौसम के अनुसार लाइफस्टाइल अपनाना भी जरूरी है. मंत्रालय ने बताया कि आयुर्वेदिक डिटॉक्स में पंचकर्मा जैसी प्रक्रियाएं शामिल हो सकती हैं, जो एक्सपर्ट की देखरेख में की जानी चाहिए.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)