फेफड़ों को साफ करने के लिए क्या करें? ये 5 घरेलू उपाय अपनाएं और बनाएं लंग्स को सुपर पावरफुल

Lung Cleansing Remedies | Lungs Ko Kaise Saaf Karein: फेफड़े हमारे शरीर के सबसे जरूरी अंगों में से एक हैं. ये हर सांस के साथ ऑक्सीजन को शरीर में पहुंचाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं. लेकिन, आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी, बढ़ता वायु प्रदूषण, धूम्रपान और अनहेल्दी खानपान की वजह से फेफड़ों पर गंदगी जमने लगती है. इसका असर हमारी सांसों पर, एनर्जी लेवल पर और पूरे शरीर की कार्यक्षमता पर पड़ता है. खासकर दिल्ली जैसे शहरों में जहां सर्दियों में एयर पॉल्यूशन बेहद खराब हो जाती है, वहां फेफड़ों की सफाई और देखभाल करना और भी जरूरी हो जाता है.

अच्छी बात ये है कि कुछ आसान घरेलू उपायों से आप अपने लंग्स को साफ कर सकते हैं और उन्हें सुपर पावरफुल बना सकते हैं बिना किसी दवा या खर्च के. तो अगर आप भी फेफड़ों को कैसे साफ करें? (Lungs Kaise Saaf Kare) फेफड़ों को साफ करने के उपाय या फेफड़ों को कैसे हेल्दी रखें जैसे सवालों के जवाब तलाश रहे हैं तो यहां जानिए इन सारे सवालों को जवाब.

5 घरेलू उपाय जो आपके फेफड़ों को अंदर से साफ करेंगे | 5 Home Remedies That Clean Your Lungs Naturally

1. भाप लेना (Steam Inhalation)

भाप लेना फेफड़ों की सफाई का सबसे आसान और असरदार तरीका है. गर्म भाप फेफड़ों में जमी गंदगी और बलगम को ढीला करती है जिससे वो आसानी से बाहर निकल जाती है. एक बर्तन में पानी उबालें, उसमें थोड़ा सा अजवाइन या नीलगिरी तेल डालें और तौलिया से सिर ढककर भाप लें. दिन में एक बार जरूर करें.

2. हर्बल चाय (Herbal Tea)

हरी चाय, अदरक की चाय या तुलसी वाली चाय एंटीऑक्सीडेंट्स से भरपूर होती हैं. ये फेफड़ों में जमा टॉक्सिन्स को बाहर निकालने में मदद करती हैं. सुबह खाली पेट या शाम को एक कप हर्बल चाय पिएं. इसमें शहद मिलाकर स्वाद और असर दोनों बढ़ा सकते हैं.

इसे भी पढ़ें: मिल गया दांत के कीड़े का घरेलू इलाज, कैविटी से छुटकारा पाने का रामबाण है ये घरेलू नुस्खा

3. डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज (Deep Breathing)

डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज फेफड़ों की क्षमता बढ़ाती है और उन्हें ज्यादा ऑक्सीजन लेने में सक्षम बनाती है. रोज सुबह खुली हवा में बैठकर 10 मिनट तक गहरी सांस लें. नाक से सांस लें, कुछ सेकंड रोकें और फिर मुंह से धीरे-धीरे छोड़ें.

Photo Credit: iStock

4. एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर डाइट

फलों और सब्जियों में मौजूद विटामिन C, E और बीटा-कैरोटीन फेफड़ों को डिटॉक्स करने में मदद करते हैं. आंवला, ब्रोकली, गाजर, सेब और नींबू जैसे फूड्स फेफड़ों के लिए बेहद फायदेमंद हैं.

इसे भी पढ़ें: सर्दियों में सुस्ती, थकान ज्यादा क्यों होती है? जानिए इसके पीछे के कारण और उपाय

5. नमक पानी से गरारे (Salt Water Gargle)

गले और फेफड़ों में जमा बलगम को साफ करने के लिए नमक पानी से गरारे करना बेहद असरदार है. गुनगुने पानी में आधा चम्मच नमक मिलाकर दिन में दो बार गरारे करें.

फेफड़ों की सफाई कोई मुश्किल काम नहीं है. यहां बताए गए घरेलू उपाय न सिर्फ आपके लंग्स को साफ करेंगे, बल्कि उन्हें ताकतवर भी बनाएंगे. चलिए जानते हैं आपको क्या करना है.

Asthma Treatment | अस्थमा: लक्षण, कारण, इलाज | Asthma/Dama ke Lakshan, Ilaj

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)