विज्ञापन
विशेष लिंक

छोटी सी लौंग शरीर की सारी गंदगी एक झटके में कर देगी बाहर, जानिए कैसे

छोटी सी लौंग, जिसे हम सिर्फ सब्जी या पुलाव का स्वाद बढ़ाने वाला मसाला समझते हैं, असल में आपके शरीर से सारी गंदगी को बाहर निकालने में मदद कर सकता है. इसका सही तरीका क्या है आइए जानते हैं आगे आर्टिकल में...

Read Time: 4 mins
Share
छोटी सी लौंग शरीर की सारी गंदगी एक झटके में कर देगी बाहर, जानिए कैसे
Detox home remedy : लौंग खाने से हमारे पेट में पाचन रस (Digestive Juices) और एंजाइम अधिक बनने लगते हैं.

Cloves health benefits : आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में हम बाहर का खाना ज्यादा खाते हैं, सही से सो नहीं पाते और अपनी सेहत पर ध्यान कम दे पाते हैं. जिसका नतीजा ये होता है कि हमारे शरीर में धीरे-धीरे गंदगी यानी टॉक्सिन्स (Toxins) जमा होने लगती है. यह गंदगी ही आगे चलकर गैस, एसिडिटी, पेट फूलना, स्किन प्रॉब्लम और थकान जैसी कई बीमारियों की जड़ बन जाती है.

अब आप सोच रहे होंगे कि इस सारी गंदगी को बाहर निकालने का कोई आसान तरीका है? तो जवाब है, हां और यह तरीका आपके किचन में ही छिपा है. हम बात कर रहे हैं छोटी सी लौंग की, जिसे हम सिर्फ सब्जी या पुलाव का स्वाद बढ़ाने वाला मसाला समझते हैं. तो चलिए जानते हैं कैसे ये आपकी बॉडी का अंदर तक करता है सफाई...

यह भी पढ़ें

Govardhan puja significance : गोवर्धन पूजा पर क्यों बनाया जाता है अन्नकूट? वैज्ञानिक और धार्मिक महत्व जानिए यहां

पेट की करे डीप क्लीनिंग 

हमारे शरीर की ज्यादातर गंदगी पेट से ही शुरू होती है. अगर खाना सही से नहीं पचता, तो वो पेट में सड़ता है और टॉक्सिन्स पैदा करता है. लौंग यहां कमाल का काम करती है.

पाचन एंजाइम को बढ़ाए

 लौंग खाने से हमारे पेट में पाचन रस (Digestive Juices) और एंजाइम अधिक बनने लगते हैं. इससे खाना बहुत तेजी और आसानी से पच जाता है.

गैस और एसिडिटी करे छुट्टी

लौंग में मौजूद खास तत्व, जिसे यूजेनॉल कहते हैं पेट की अंदरूनी परत को आराम देते हैं, जिससे गैस, कब्ज और एसिडिटी जैसी शिकायतें दूर होती हैं. जब पेट साफ होगा, तो शरीर की आधी गंदगी खुद-ब-खुद बाहर निकल जाएगी.

आंतों की करे सफाई

यह छोटी आंत और बड़ी आंत (Intestines) की दीवारों पर जमी पुरानी गंदगी को ढीला कर बाहर निकालने में मदद करती है.

एंटीऑक्सीडेंट्स का खजाना 

अंदरूनी सफाई

बाहरी सफाई के अलावा, लौंग हमारे शरीर की कोशिकाओं (Cells) की अंदरूनी सफाई भी करती है. प्रदूषण, तनाव और खराब लाइफस्टाइल के कारण हमारे शरीर में 'फ्री रेडिकल्स' (Free Radicals) बन जाते हैं, जो शरीर को अंदर से नुकसान पहुंचाते हैं.

लौंग एंटीऑक्सीडेंट्स का एक पावरहाउस है. ये एंटीऑक्सीडेंट्स, फ्री रेडिकल्स से लड़ते हैं और उन्हें शरीर से बाहर निकालते हैं. इसे ऐसे समझिए कि लौंग शरीर के अंदर जमी जंग (Rust) को साफ करने वाला डिटर्जेंट है, जो खून को साफ करने में भी मदद करता है.

लिवर (Liver) को दे सहारा

लिवर हमारे शरीर का सबसे बड़ा फिल्टर है, जिसका काम ही है टॉक्सिन्स को शरीर से बाहर फेंकना. लौंग में मौजूद यूजेनॉल (Eugenol) नाम का तत्व लिवर को मजबूती देता है और उसे अपना काम और बेहतर तरीके से करने में मदद करता है. एक मजबूत लिवर यानी टॉक्सिन्स को बाहर निकालने का एक सुपरफास्ट सिस्टम.

लौंग खाने का सही तरीका

सुबह खाली पेट खाएं

रात को सोने से पहले 2 लौंग लें और उन्हें एक कप पानी में भिगो दें. सुबह उठकर खाली पेट इन दोनों लौंग को चबाकर खा लें और ऊपर से लौंग वाला पानी पी लें. यह नुस्खा पाचन तंत्र को तुरंत एक्टिवेट कर देता है.

खाने के बाद चबाएं

अगर आपको खाने के बाद पेट भारी लगता है, तो खाने के 10 मिनट बाद सिर्फ 1 लौंग धीरे-धीरे चबाकर खा लें. यह तुरंत पाचन प्रक्रिया शुरू कर देगा और एसिडिटी रोकेगा.

जरूरी बात ज्यादा लौंग खाना भी ठीक नहीं है. दिन में सिर्फ 2 से 3 लौंग ही काफी हैं. अगर आप किसी बड़ी बीमारी से जूझ रहे हैं, तो इस्तेमाल से पहले अपने डॉक्टर से सलाह लीजिए.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Health Tips, Clove Benefits, Laung Health Benefits, Clove For Detox, Natural Detox Remedy
Get App for Better Experience
Install Now