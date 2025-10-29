रात को दही में मिलाकर खाएं ये चीज, पेट का हर कोना हो जाएगा साफ, निकल जाएगी सारी आंतों की गंदगी

Subah Pet Saaf Karne Ke Gharelu Upay: पेट कैसे साफ करें? कब्ज से छुटकारा कैसे पाएं? सुबह पेट साफ करने के घरेलू उपाय जैसे सवाल अब बहुत आम हो गए हैं, क्योंकि आजकल खानपान में ही कुछ ऐसा हो गया है, जिसका सीधा असर हमारे पाचन पर पड़ रहा है. खराब लाइफस्टाइल और अनहेल्दी खानपान के कारण बहुत से लोगों को पेट साफ न होने की दिक्कत होने लगी है. ऐसे में कहा जाता है कि भरपूर मात्रा में फाइबर से भरपूर चीजें खाएं, लेकिन क्या इतना ही काफी है? हमारा पेट सिर्फ खाना पचाने का काम नहीं करता, बल्कि पूरे शरीर की सेहत की नींव वहीं से शुरू होती है. अगर पेट साफ न हो, तो शरीर में गैस, कब्ज, एसिडिटी, थकान और यहां तक कि स्किन प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं. ऐसे में एक आसान घरेलू उपाय है रात को दही में एक खास चीज मिलाकर खाना, जिससे आपकी आंतों की गंदगी बाहर निकल जाती है और सुबह पेट पूरी तरह साफ हो जाता है.

पेट साफ करने के लिए दही में कौन-सी चीज मिलाएं? | What Should Be Mixed With Curd to Clean the Stomach?

अगर आप पेट साफ रखना चाहते हैं तो ईसबगोल एक वरदान की तरह काम करने वाली औषधी है. यह एक प्राकृतिक फाइबर है जो आंतों की सफाई में बेहद असरदार है. इसे दही में मिलाकर खाने से कब्ज, गैस, और भारीपन से राहत मिलती है. इसबगोल दही के साथ मिलकर पाचन तंत्र को शांत करता है और टॉक्सिन्स को बाहर निकालता है.

कैसे करें सेवन?

रात को सोने से 30 मिनट पहले.

1 कटोरी ताजा दही लें.

उसमें 1 से 2 चम्मच इसबगोल मिलाएं.

अच्छे से मिक्स करें और तुरंत खा लें.

इसके बाद पानी न पिएं, ताकि यह पेट में अच्छे से काम करे.

दही में ईसबगोल मिलाकर खाने के फायदे (Benefits of Eating Psyllium Mixed With Curd)

1. पेट पूरी तरह साफ होगा: सुबह उठते ही बिना ज्यादा मेहनत के पेट खाली हो जाएगा. मल त्याग में आसानी होगी और शरीर हल्का लगेगा.

2. कब्ज से राहत: रेगुलर सेवन से पुरानी कब्ज की समस्या दूर हो सकती है. आंतों में जमी गंदगी धीरे-धीरे बाहर निकलती है.

3. पाचन तंत्र मजबूत होगा: दही में मौजूद प्रोबायोटिक्स और इसबगोल का फाइबर मिलकर पाचन को बेहतर बनाते हैं. खाना जल्दी और सही तरीके से पचता है.

4. त्वचा और बालों पर असर: जब पेट साफ रहता है, तो चेहरे पर चमक आती है. बालों का झड़ना भी कम होता है क्योंकि शरीर में पोषण सही तरीके से पहुंचता है.

5. नींद और मूड बेहतर होता है: पेट की गड़बड़ी से नींद और मूड पर असर पड़ता है. जब पाचन सही होता है, तो मानसिक शांति भी मिलती है.

किन बातों का रखें ध्यान?

इसबगोल को दही में मिलाकर तुरंत खाएं, देर न करें.

बहुत ज्यादा मात्रा न लें, वरना उल्टा असर हो सकता है.

अगर आपको दही से एलर्जी है या पेट में अल्सर है, तो पहले डॉक्टर से सलाह लें.

बच्चों को देने से पहले मात्रा कम रखें.

रोजाना पानी भरपूर पिएं ताकि फाइबर अच्छे से काम करे.

घरेलू उपाय जो पेट को साफ रखने में मदद करें:

गुनगुने पानी में नींबू और शहद: सुबह खाली पेट लें.

त्रिफला चूर्ण: रात को गर्म पानी के साथ.

अजवाइन और काला नमक: खाने के बाद चबाएं.

पपीता और कीवी जैसे फल: फाइबर से भरपूर होते हैं.

योग और प्राणायाम: खासतौर से पवनमुक्तासन और कपालभाति.

रात को दही में इसबगोल मिलाकर खाने से न सिर्फ पेट साफ होता है, बल्कि पूरे शरीर की सेहत सुधरती है. यह एक आसान, सस्ता और असरदार घरेलू उपाय है जो आपकी रूटीन को हल्का और हेल्दी बना सकता है.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)