सब्जियों को स्टीम करना या उबालना, खाना पकाने का कौन सा तरीका ज्यादा हेल्दी है? 99% लोग करते हैं ये गलती

What Is The Healthiest Way to Cook Vegetables?: सब्जियों को स्टीम करना या उबालने कौन सा तरीका हेल्दी माना जाता है? 99% लोग अनजाने में उबालने के दौरान वह गलती करते हैं जिससे सब्जियों का असली पोषण खत्म हो जाता है.

Steaming Vs Boiling Vegetables: हम सभी जानते हैं कि सब्जियां सेहत के लिए बेहद जरूरी हैं. इनमें विटामिन्स, मिनरल्स, फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट्स भरपूर मात्रा में होते हैं जो शरीर को बीमारियों से बचाते हैं और इम्यूनिटी को मजबूत करते हैं. लेकिन, क्या आप जानते हैं कि सब्जियों को कैसे पकाया जाए ताकि उनके पोषक तत्व बरकरार रहें? ज्यादा लोग सब्जियों को उबालते हैं और फिर उस पानी को फेंक देते हैं. यही सबसे बड़ी गलती है. उबालने से पानी में घुलनशील पोषक तत्व जैसे विटामिन C और B-कॉम्प्लेक्स नष्ट हो जाते हैं. वहीं स्टीमिंग यानी भाप में पकाना एक ऐसा तरीका है जिसमें सब्जियों का रंग, स्वाद और पोषण तीनों सुरक्षित रहते हैं.

स्टीम करना और उबालना दोनों में क्या है फर्क?

खासियतस्टीम करनाउबालना
पोषणज्यादा सुरक्षितपानी में घुलकर खत्म हो सकता है
स्वाद और रंगबरकरार रहता हैफीका पड़ सकता है
टेक्सचरहल्का और कुरकुराज्यादा नरम और गीला
पानी की जरूरतबहुत कमज्यादा
विटामिन्स का नुकसानकमज्यादा

स्टीम करने के फायदे (Benefits of Steaming)

1. पोषक तत्वों की सुरक्षा: स्टीमिंग में सब्जियां सीधे पानी में नहीं डूबतीं, जिससे विटामिन C, फोलेट और बी-कॉम्प्लेक्स जैसे पोषक तत्व सुरक्षित रहते हैं.

2. स्वाद और रंग बरकरार: पालक, गाजर, ब्रोकली जैसी सब्जियां स्टीम करने पर अपना रंग और स्वाद बनाए रखती हैं, जिससे खाने में रुचि बढ़ती है.

3. कम तेल की जरूरत: स्टीमिंग में तेल की जरूरत नहीं होती, जिससे कैलोरी इनटेक कम होता है और वजन कंट्रोल रहता है.

4. पाचन में सहायक: स्टीम की हुई सब्जियां हल्की होती हैं और पाचन तंत्र पर दबाव नहीं डालतीं. इसलिए ये जल्दी पचती है.

उबालने में होने वाली आम गलतियां (Common Boiling Mistakes)

1. पानी फेंक देना: उबालने के बाद लोग सब्जियों का पानी फेंक देते हैं, जबकि उसमें अधिकांश पोषक तत्व होते हैं.

2. ज्यादा देर तक उबालना: ज्यादा देर तक उबालने से विटामिन्स नष्ट हो जाते हैं और सब्जियां पोषणहीन हो जाती हैं.

3. ढककर न पकाना: बिना ढक्कन के उबालने से भाप और पोषक तत्व उड़ जाते हैं.

कौन-सी सब्जियां स्टीम करना बेहतर है? (Which Vegetables Are Best Steamed?)

ब्रोकली: स्टीम करने पर सल्फोराफेन नामक एंटीऑक्सीडेंट सुरक्षित रहता है.
गाजर: रंग और स्वाद बरकरार रहता है.
पालक: विटामिन C और आयरन सुरक्षित रहते हैं.
फूलगोभी: स्टीम करने से फाइबर और विटामिन K बचते हैं.

खाना पकाने के लिए हेल्दी टिप्स

स्टीमर का इस्तेमाल करें: अगर स्टीमर नहीं है तो छलनी को किसी बर्तन पर रखकर भाप में पका सकते हैं.
कम समय में पकाएं: सब्जियों को ज्यादा देर तक न पकाएं.
पानी का उपयोग करें: अगर उबाल रहे हैं तो उस पानी को सूप, दाल या ग्रेवी में इस्तेमाल करें.
तेज आंच से बचें: धीमी आंच पर पकाने से पोषण सुरक्षित रहता है.

सब्जियों को स्टीम करना उबालने की तुलना में ज्यादा हेल्दी तरीका है. इससे पोषक तत्व, स्वाद और रंग तीनों सुरक्षित रहते हैं. वहीं उबालने के दौरान अगर पानी फेंक दिया जाए या ज्यादा देर तक पकाया जाए तो सब्जियों का असली पोषण खत्म हो जाता है.

