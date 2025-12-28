फ्रिज में रखी दही कितने बाद नहीं खानी चाहिए? जानें स्टोर करने का सही तरीका क्या है

Best Way to Store Curd: दही के बिना खाना अधूरा लगता है. कभी रायते के रूप में कभी छाछ बनाकर, तो कभी सीधे खाने के साथ दही हर उम्र के लोगों की पसंद होती है. सेहत के लिहाज से भी दही को नेचुरल प्रोबायोटिक माना जाता है, जो पाचन सुधारता है और इम्यूनिटी मजबूत करता है. लेकिन, अक्सर घरों में एक सवाल जरूर उठता है, फ्रिज में रखी दही कितने दिन तक खाने लायक रहती है? और क्या पुरानी दही खाना सुरक्षित है या नहीं?

कई लोग सोचते हैं कि फ्रिज में रखने से दही बहुत दिनों तक खराब नहीं होती, जबकि कुछ लोग 2-3 दिन बाद ही उसे फेंक देते हैं. सच्चाई इन दोनों के बीच है. दही को सही तरीके से स्टोर किया जाए, तो वह कई दिनों तक सुरक्षित रह सकती है, लेकिन थोड़ी-सी लापरवाही से वही दही सेहत के लिए नुकसानदायक भी बन सकती है. आइए आसान भाषा में समझते हैं कि फ्रिज में दही कितने दिन तक ठीक रहती है और इसे स्टोर करने का सही तरीका क्या है.

फ्रिज में दही कितने दिन तक सुरक्षित रहती है? | How Long Does Yogurt Stay Safe in the Refrigerator?

1. घर की जमी हुई ताजी दही

अगर दही घर में जमाई गई है और उसे अच्छे से ढककर फ्रिज में रखा गया है, तो आमतौर पर यह 5 से 7 दिन तक खाने लायक रहती है. हालांकि, सबसे अच्छा स्वाद और प्रोबायोटिक फायदे पहले 3-4 दिनों में ही मिलते हैं. इसके बाद दही खट्टी होने लगती है.

2. बाजार से खरीदी पैकेट वाली दही

पैकेट वाली दही में प्रोसेसिंग और प्रिजर्वेशन बेहतर होता है, इसलिए एक्सपायरी डेट तक यह सुरक्षित रहती है, बशर्ते पैकेट खोला न गया हो. एक बार पैकेट खोलने के बाद इसे भी 3-4 दिन के भीतर खत्म कर देना बेहतर होता है.

दही खराब होने के संकेत कैसे पहचानें? | How to Identify the Signs that Yogurt Has Gone Bad?

फ्रिज में रखी दही हमेशा सुरक्षित है या नहीं, यह जानने के लिए इन बातों पर ध्यान दें:

तेज खट्टी या बदबूदार गंध आना.

ऊपर हरी, काली या गुलाबी फफूंदी (fungus) दिखना

दही का रंग बदल जाना

स्वाद बहुत ज्यादा खट्टा या कड़वा लगना

अगर इनमें से कोई भी लक्षण दिखे, तो ऐसी दही बिल्कुल न खाएं, भले ही वह फ्रिज में ही क्यों न रखी हो.

दही को स्टोर करने का सही तरीका | Correct Way to Store Yogurt

1. हमेशा साफ और सूखे बर्तन का इस्तेमाल करें

दही को रखने के लिए कांच या फूड-ग्रेड प्लास्टिक का साफ डिब्बा इस्तेमाल करें. गीले या गंदे बर्तन में रखी दही जल्दी खराब होती है.

2. ढक्कन अच्छी तरह बंद रखें

दही को हमेशा एयरटाइट कंटेनर में रखें. खुले बर्तन में रखी दही फ्रिज की दूसरी गंध सोख लेती है और जल्दी खट्टा हो जाती है.

3. फ्रिज के सही हिस्से में रखें

दही को फ्रिज के दरवाजे पर न रखें, क्योंकि वहां तापमान बार-बार बदलता रहता है. दही को फ्रिज के मिडिल या बैक शेल्फ में रखें, जहां ठंडक स्थिर रहती है.

4. चम्मच हमेशा साफ रखें

दही निकालते समय गीला या जूठा चम्मच कभी न डालें. इससे बैक्टीरिया दही में चले जाते हैं और वह जल्दी खराब हो जाती है.

5. बार-बार बाहर न निकालें

दही को बार-बार फ्रिज से बाहर निकालना और फिर अंदर रखना उसकी क्वालिटी खराब कर देता है. जितनी जरूरत हो, उतनी ही दही अलग निकालें.

क्या खट्टी दही खाना सुरक्षित है?

हल्की खट्टी दही सेहत के लिए आमतौर पर नुकसानदायक नहीं होती और इससे छाछ, कढ़ी, ढोकला या इडली बैटर जैसे व्यंजन बनाए जा सकते हैं. लेकिन, बहुत ज्यादा खट्टी या फफूंदी लगी दही खाने से फूड पॉइजनिंग, पेट दर्द और उल्टी-दस्त की समस्या हो सकती है.

दही को ज्यादा दिनों तक ताजा रखने के आसान टिप्स:

दही जमाने के बाद पूरी तरह ठंडी होने पर ही फ्रिज में रखें.

ऊपर से थोड़ा सा नमक या घी की पतली परत लगाने से दही ज्यादा देर तक खराब नहीं होती (पुराना घरेलू तरीका)

एक ही बर्तन में बहुत ज्यादा दही न रखें, छोटे कंटेनर बेहतर रहते हैं.

फ्रिज में रखी दही हमेशा अनलिमिटेड समय तक सुरक्षित नहीं रहती. सही तरीके से स्टोर की गई घर की दही 5-7 दिन और पैकेट वाली दही एक्सपायरी डेट तक खाने लायक हो सकती है. लेकिन, स्वाद, गंध और रंग में जरा-सा भी बदलाव दिखे, तो उसे खाने से बचना चाहिए.



