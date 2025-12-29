कैसे पता करें कि बच्चे को कब्ज है? पीडियाट्रिशियन ने बताया इन 5 बातों पर जरूर दें ध्यान

Constipation in Kids: बच्चों में कब्ज एक बहुत आम समस्या है, लेकिन कई बार माता-पिता इसे पहचान नहीं पाते. इसी विषय पर पीडियाट्रिशियन और गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट डॉक्टर जयति अग्रवाल ने अपने यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो शेयर किया है. इस वीडियो में उन्होंने बच्चों में कब्ज के लक्षण और सावधानियों के बारे में विस्तार से बताया है. डॉक्टर जयति के अनुसार, अगर समय रहते कब्ज को न पहचाना जाए, तो यह बच्चे की पढ़ाई, रोजमर्रा की एक्टिविटी और सेहत पर बुरा असर डाल सकता है. ऐसे में आइए जानते हैं माता-पिता बच्चों में कब्ज की पहचान कैसे करें और ऐसा होने पर क्या करना चाहिए.

इन बातों को न करें नजरअंदाज

कब्ज का सबसे आम लक्षण है बहुत सख्त पॉटी आना. पॉटी करते समय बच्चे को दर्द होता है, वह रो सकता है या डरने लगता है. कई बार पॉटी इतनी बड़ी और सख्त होती है कि फ्लश करना भी मुश्किल हो जाता है.

कब्ज की वजह से बच्चे को बार-बार पेट दर्द हो सकता है. यह दर्द हफ्तों या महीनों तक बना रह सकता है और स्कूल जाना या खेलना तक मुश्किल कर देता है.

अगर बच्चे को अचानक खाने में मन न लगे या वह पसंदीदा चीजें भी खाने से मना करने लगे, तो यह कब्ज का संकेत हो सकता है. पेट भरा-भरा लगने से भूख खत्म हो जाती है.

सख्त पॉटी के कारण कई बार बच्चे की स्किन पर छोटे-छोटे कट हो जाते हैं, जिससे पॉटी में थोड़ा खून दिख सकता है. इस बात को बिल्कुल नंजरअंदाज न करें.

इन सब से अलग लंबे समय तक कब्ज रहने पर कभी-कभी बच्चे के कपड़ों में अपने-आप पॉटी लग जाती है. बच्चा खुद भी इसे महसूस नहीं कर पाता. ऐसे में बच्चे के कपड़े भी जरूर चैक करें.

डॉक्टर कहती हैं अगर आपको ये 5 संकेत नजर आ रहे हैं, तो तुरंत सही कदम उठाना जरूरी है.

सबसे पहले बच्चे को भरपूर पानी पिलाएं.

खाने में फल, सब्जियां और फाइबर शामिल करें. इसके लिए आप बच्चे को पपीता, नाशपाती, दलिया खाने के लिए दे सकते हैं.

रोजाना एक तय समय पर टॉयलेट जाने की आदत डालें.

बच्चों को भागदौड़ और फिजिकल एक्टिविटी के लिए प्रोत्साहित करें.

इन सब से अलग छोटे बच्चों के पेट पर हल्की मालिश फायदेमंद हो सकती है.

अगर ये लक्षण बार-बार दिखें, पॉटी में खून आए या बच्चा बहुत ज्यादा परेशान हो, तो बिना देरी किए पीडियाट्रिशियन से सलाह लें. खुद से दवाइयां न दें. डॉक्टर कहती हैं, समय पर पहचान और सही देखभाल से बच्चों में कब्ज की समस्या आसानी से ठीक की जा सकती है.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.