अमिताभ बच्चन, शाहरुख-सलमान के बाद आमिर खान की सुनील ग्रोवर ने की परफेक्ट नकल, लोग बोले- असली आमिर

कॉमेडियन सुनील ग्रोवर अपनी एक्टिंग से दर्शकों को चौंका देते हैं. पिछले दिनों उन्हें सलमान खान, शाहरुख खान और अमिताभ बच्चन की मिमिक्री करते हुए देखा गया, जिसने दर्शकों को हैरान कर दिया. लेकिन अब द ग्रेट इंडियन कपिल शो के नए सीजन में सुनील ग्रोवर ने आमिर खान के अवतार में अपना ट्रांसफॉर्मेशन दिखा कर फैंस को चौंका दिया है, जिसके बाद इंटरनेट यूजर्स कह रहे हैं कि वह खुद आमिर खान हैं. वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है और फैंस उनकी तारीफें करते हुए नजर आ रहे हैं.

द ग्रेट इंडियन कपिल शो में आमिर खान की सुनील ग्रोवर की मिमिक्री

कपिल शर्मा के द ग्रेट इंडियन कपिल शो के नए सीजन में हाल ही में कार्तिक आर्यन और अनन्या पांडे अपनी नई फिल्म तू मेरी मैं तेरा तू मेरी को प्रमोट करने के लिए पहुंचे थे. जहां आमिर खान के लुक में सुनील ग्रोवर एंट्री करते हैं और गेस्ट के साथ बातचीत करते हुए नजर आते हैं. वहीं उन्हें मिस्टर परफेक्शनिस्ट की मल्टीपल शादियों और उनके रिलेशनशिप पर बात करते हुए देखा जा सकता है. इतना ही नहीं वह कार्तिक और अनन्या की फिल्म के टाइटल पर भी तंज कसते हुए नजर आते हैं.

सुनील ग्रोवर को फैंस ने बताया असली आमिर खान

इस वीडियो में सुनील ग्रोवर की मिमिक्री पर फैंस की नजरें टिक गई हैं. एक यूजर ने लिखा, अबे मुझे लगा रियल वाला आमिर आ गया सेम. दूसरे यूजर ने लिखा, वह खुद आमिर खान से ज्यादा आमिर खान लग रहे हैं. वहीं कुछ यूजर्स ने एआई से एक्टर की ट्रांसफॉर्मेशन पर रिएक्शन दिया है. वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है और फैंस काफी पसंद कर रहे हैं.

गौरतलब है कि सुनील ग्रोवर को फिल्मों में 20 साल का एक्सपीरियंस है. वह अपनी कॉमेडी के लिए जाने जाते हैं, जिन्हें कई टीवी शोज, रियलिटी शोज और अवॉर्ड फंक्शन को होस्ट करते हुए देखा गया है. इसके अलावा शाहरुख खान की जवान में उन्होंने नेगेटिव रोल निभाकर सुर्खियां बटोरी थीं. जबकि नेटफ्लिक्स के द ग्रेट इंडियन कपिल शो में वह नजर आ रहे हैं.