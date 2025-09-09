विज्ञापन
विशेष लिंक

सुबह खाली पेट शहद के साथ ये एक चीज खाने से हमेशा के लिए गायब हो सकती हैं 5 स्वास्थ्य समस्याएं

Morning Health Tip: हमारी हेल्थ के लिए सुबह का रूटीन बहुत ज्यादा मायने रखता है. अगर आप खाली पेट सुबह शहद के साथ इस एक चीज का सेवन करते हैं तो ये कई बीमारियों से बचाव कर सकता है. आइए जानते हैं कैसे.

Read Time: 3 mins
Share
सुबह खाली पेट शहद के साथ ये एक चीज खाने से हमेशा के लिए गायब हो सकती हैं 5 स्वास्थ्य समस्याएं
Black Pepper With Honey Benefits: शहद में काली मिर्च मिलाकर खाने के फायदे.

Black Pepper With Honey Benefits: आजकल की तेज रफ्तार जिंदगी में सेहत का ध्यान रखना सबसे बड़ी चुनौती बन गया है. लोग छोटी-छोटी बीमारियों के लिए दवाइयों का सहारा लेते हैं. लेकिन, क्या आप जानते हैं कि कुछ घरेलू और प्राकृतिक उपायों से आप कई गंभीर बीमारियों से बच सकते हैं? ऐसा ही एक उपाय है सुबह खाली पेट शहद के साथ काली मिर्च या लहसुन का सेवन. शहद को आयुर्वेद में एक अमृत समान माना गया है. यह न सिर्फ स्वादिष्ट होता है, बल्कि इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स, एंटीबैक्टीरियल और एंटीवायरल गुण भी होते हैं. जब इसे काली मिर्च या लहसुन के साथ मिलाकर खाया जाए, तो यह शरीर को अंदर से मजबूत बनाता है और कई बीमारियों को जड़ से खत्म करने में मदद करता है.

कौन सी बीमारियां इस घरेलू नुस्खे से दूर हो सकती हैं?- (Which Diseases Can Be Cured With This Home Remedy?)

1. सर्दी-जुकाम और खांसी से राहत

शहद गले को आराम देता है और काली मिर्च में मौजूद पाइपरिन तत्व रेस्पिरेटरी सिस्टम को खोलता है. सुबह-सुबह इसका सेवन करने से गले की खराश, बलगम और खांसी में राहत मिलती है. यह बच्चों और बुजुर्गों दोनों के लिए फायदेमंद है.

ये भी पढ़ें- तेजी से शरीर में बढ़ेगा विटामिन B12, बस डाइट में शामिल कर लें किचन में मौजूद ये साधारण मसाला

2. पाचन तंत्र होगा मजबूत

काली मिर्च और लहसुन दोनों ही पाचन एंजाइम्स को एक्टिव करते हैं. शहद आंतों की सफाई करता है. यह कॉम्बिनेशन गैस, कब्ज, अपच और एसिडिटी जैसी समस्याओं को दूर करता है.

Latest and Breaking News on NDTV

Photo Credit: iStock

3. वजन घटाने में मददगार

काली मिर्च मेटाबॉलिज्म को तेज करती है और फैट को बर्न करने में मदद करती है. शहद शरीर को ऊर्जा देता है। रोजाना सुबह इसका सेवन करने से पेट की चर्बी धीरे-धीरे कम होने लगती है.

4. इम्यूनिटी को करता है मजबूत

शहद और लहसुन दोनों ही एंटीऑक्सीडेंट्स से भरपूर होते हैं. ये शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं, जिससे मौसमी बीमारियां, संक्रमण और एलर्जी से बचाव होता है.

ये भी पढ़ें- सुबह बासी मुंह नीम की पत्तियां चबाकर खाने से क्या होता है?

5. हाई ब्लड प्रेशर और दिल की बीमारियों से बचाव

लहसुन में मौजूद अलिसिन तत्व ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है और कोलेस्ट्रॉल को कम करता है. शहद दिल की सेहत को बनाए रखने में मदद करता है.

कैसे करें सेवन?

काली मिर्च वाला तरीका: 1 चम्मच शहद में एक चुटकी ताजी पिसी काली मिर्च मिलाएं और सुबह खाली पेट चाटें.
लहसुन वाला तरीका: रात को 1-2 लहसुन की कलियां शहद में भिगो दें और सुबह खाली पेट खा लें.

Gurudev Sri Sri Ravi Shankar on NDTV: Stress, Anxiety, से लेकर Relationship, Spirituality तक हर बात

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Black Pepper Benefits, Honey Health Benefits, Morning Health Tips, Black Pepper With Honey Benefits, Shahad Aur Kali Mirch Ke Fayde, Ayurvedic Immunity Booster, Empty Stomach Detox, Black Pepper And Honey Combo, Home Remedy For Cold And Cough, Weight Loss Morning Drink, Natural Cure For Bloating, Black Pepper With Honey On Empty Stomach Benefits, How To Use Black Pepper And Honey, Morning Remedy For 5 Common Health Problems, Shahad Or Kali Mirch Ka Use, Lifestyle News, Health News
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com