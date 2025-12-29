2026 में इन 5 उत्सवों का लें मजा, अभी से प्लान कर लें ट्रिप, यादगार रहेगा अनुभव

5 Carnivals in India: कुछ ही दिनों में हम सभी साल 2025 को अलविदा कहकर नए साल का स्वागत करेंगे. हर कोई नए साल के लिए अपनी प्लानिंग में जुटा हुआ है, कोई नई चीजें सीखने और एक्सप्लोर करने की सोच रहा है, तो कुछ लोग नई जगहों पर घूमने का प्लान बना रहे हैं. अगर आप भी आने वाले साल में नए स्थानों की यात्रा करने की योजना बना रहे हैं, तो ये खबर आपके लिए ही है. आज हम आपको 2026 में होने वाले कुछ ऐसे खास उत्सवों और कार्निवल्स के बारे में बताने जा रहे हैं जहां आपको कला और संस्कृति का अद्भुत संगम देखने को मिलेगा. यहां आपका अनुभव न केवल यादगार होगा, बल्कि आपको नई परंपराएं भी जानने को मिलेंगी.

1. रण उत्सव (Rann Utsav)

गुजरात के कच्छ में होने वाला रण उत्सव संस्कृति, क्राफ्ट और सफेद नमक के रेगिस्तान की खूबसूरती का शानदार उत्सव है. ये फेस्टिवल सर्दियों के महीनों से लेकर 2026 की शुरुआत तक चलता है. यहां आप लोक संगीत, डांस कार्यक्रम, हैंडीक्राफ्ट बाजार, एडवेंचर एक्टिविटीज और पारंपरिक व्यंजन का आनंद ले सकते हैं.

इंटरनेशनल फ्लावर फेस्टिवल हर साल मई के महीने में सिक्किम में आयोजित किया जाता है. ये फेस्टिवल करीब 1 महीने तक चलता है और इसमें फूलों की कई तरह की प्रजातियों को प्रदर्शित किया जाता है. इसके साथ-साथ यहां कई तरह के कम्पटीशन, कॉन्फ्रेंस, एडवेंचर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज भी आयोजित की जाती है.

गोवा कार्निवल हर साल गोवा में फरवरी महीने में आयोजिक किया जाता है. इसकी शुरुआत पुर्तगाली परंपराओं से हुई थी और यह मशहूर रियो कार्निवल से प्रेरित है. गोवा कार्निवल को स्थानीय लोग "Viva Carnival" भी कहते हैं. इसमें म्यूजिक, डांस, स्वादिष्ट खाने और रंग-बिरंगी स्ट्रीट परेड का शानदार संगम देखने को मिलता है. यह फेस्टिवल गोवा की संस्कृति और उत्साह को करीब से देखने का बेहतरीन मौका देता है.

नेहरू ट्रॉफी स्नेक बोट रेस केरल का एक मशहूर वॉटर फेस्टिवल है, जो अलप्पुझा के पास पुनमाडा झील में आयोजित होता है. ये बोट रेस हर साल अगस्त महीने में आयोजित की जाती है और केरल की संस्कृति और उत्साह का शानदार प्रदर्शन करती है.

भारत का सबसे बड़ा और मशहूर साहित्यिक उत्सव, जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल हर साल जनवरी में आयोजित किया जाता है. इसमें दुनिया के नामी लेखक, फिल्ममेकर और फिलॉस्फर शामिल होते हैं. इस फेस्टिवल में किताबों की लॉन्चिंग, पैनल डिस्कशन, डिबेट और सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं. किताबों के शौकीनों के लिए यह उत्सव एकदम खास अनुभव हो सकता है. जानकारी के लिए बता दें कि साल 2026 में जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल के 19वें एडिशन का आयोजन 15 से 19 जनवरी 2026 तक होगा.

