मुंह की बदबू से हो गए हैं परेशान? अपनाएं ये 4 टिप्स, हर सांस में महसूस होगी फ्रेशनेस

Tips to Get Rid of Bad Breath: मुंह से बदबू आना बहुत ही आम समस्या है लेकिन इससे कई लोग बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं. इससे छुटकारा पाने के लिए लोग बाजार से कई तरह के माउथ फ्रेशनर भी लाते हैं लेकिन इनसे लॉन्ग टर्म रिजल्ट देखने को नहीं मिलता है. ऐसे में इससे राहत पाने के लिए कुछ घरेलू उपाय ही बहुत ज्यादा कारगर साबित हो सकते हैं. इसी कड़ी में आज हम आपको कुछ ऐसी 4 टिप्स और ट्रिक्स बताने जा रहे हैं जिससे आप मुंह की दुर्गंध से राहत पा सकते हैं और आपको शर्मिंदा होने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी.
यह भी पढ़ें: फिटनेस कोच ने घटाया 22 किलो वजन, बताई कमाल की फैट लॉस सुपर ड्रिंक, मिलेंगे जबरदस्त फायदे
1. गुनगुने पानी से करें कुल्ला
अगर आप अपने मुंह की बदबू से परेशान हैं तो आप गुनगुने पानी की मदद ले सकते हैं. इसके लिए आप रोज सुबह उठकर गुनगुने पानी से कुल्ला करें. इस दांतों के बीच जमी सभी प्रकार की गंदगी और बैक्टीरिया दूर हो जाते हैं जिससे बदबू भी कम हो जाती है. ऐसा नियमित रूप से करने से आपको जल्दी ही रिजल्ट देखने को मिल जाएगा.2. च्युइंग गम
मुंह की बदबू को दूर रखने के लिए आप अपने पास च्युइंग गम जरूर रखें और नियमित रूप से चबाते रहें. इससे लार का सर्कुलेशन बढ़ता है और सांस में फ्रेशनेस महसूस होती है.3. खूब पानी पिएं
मुंह की बदबू का कारण कम पानी पीना भी हो सकता है. खासकर सर्दियों के मौसम में लोग पानी पीना बहुत कम कर देते हैं. अगर आप मुंह की दुर्गंध से छुटकारा पाना चाहते हैं तो रोज खूब पानी पीना शुरू कर दें. इससे मुंह में बैक्टीरिया नहीं जमेंगे और गंदगी भी साफ हो जाएगी.4. ऑयल पुलिंग हो सकती है मददगार
मुंह से आनी वाली बदबू को दूर करने के लिए ऑयल पुलिंग भी काफी कारगर तरीका माना जाता है. इसके लिए आप 1 चम्मच तिल या नारियल तेल 5 से 10 मिनट तक मुंह में घुमाएं और फिर कुल्ला कर दें. इससे मुंह में मौजूद सभी तरह के बैक्टीरिया खत्म हो जाते हैं और बदबू भी खत्म हो जाती है.
अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.
NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं