200 की स्पीड से शरीर में बढ़ेगा विटामिन B12, बस डाइट में शामिल कर लें किचन में मौजूद ये साधारण मसाला

Vitamin B12 Deficiency: अगर आप भी शरीर में विटामिन B12 की कमी को दूर करने के लिए हेल्दी ऑप्शन तलाश रहे हैं तो किचन में मौजूद इस साधारण से मसाले का सेवन कर सकते हैं.

Vitamin B12 Deficiency: विटामिन B12 की कमी कैसे दूर करें.

Vitamin B12 Deficiency In Hindi: विटामिन बी12 को कोबालामिन भी कहा जाता है. ये एक पानी में घुलनशील पोषक तत्व है जो तंत्रिका तंत्र को स्वस्थ रखने, डीएनए बनाने, लाल रक्त कोशिकाओं का उत्पादन करने और भोजन से ऊर्जा प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण है. शरीर में इसकी कमी से कई समस्याएं हो सकती हैं. विटामिन बी 12 हमारे शरीर को लिए बेहद जरूर माना जाता है. इसकी कमी से शरीर में थकान, कमजोरी, मानसिक भ्रम, एनीमिया, तंत्रिका तंत्र से जुड़ी समस्याएं हो सकती हैं. आमतौर पर जब भी इस विटामिन का जिक्र होता है नॉन-वेज का नाम सबसे पहले लिया जाता है. क्योंकि नॉनवेज में विटामिन बी12 अच्छी मात्रा में पाया जाता है. लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि वेजिटेरियन लोग इसकी पूर्ति नहीं कर सकते हैं. तो चलिए जानते हैं विटामिन बी12 से भरपूर एक ऐसे ही मसाले के बारे में.

जीरा, को वैज्ञानिक रूप से Cuminum cyminum के नाम से जाना जाता है. इसमें विटामिन बी 12 भरपूर मात्रा में पाया जाता है. विटामिन बी 12 की कमी को दूर करने के लिए आप जीरा को कई तरह से डाइट में शामिल कर सकते हैं. 

विटामिन बी12 के लिए कैसे करें जीरे का सेवन- (How To Consume Cumin Seeds)

1. जीरा पानी-

विटामिन बी12 की कमी को दूर करने के लिए आप सुबह खाली पेट जीरा पानी का सेवन कर सकते हैं. इसे बनाने के लिए एक गिलास पानी में एक चम्मच जीरा भिगो दें और इसे रात भर के लिए रख दें. फिर सुबह खाली पेट पी लें.

2. जीरा पाउडर- 

जीरा को भूनकर इसका पाउडर बना लें. फिर इसे अपनी डाइट में किसी भी तरह से शामिल कर लें. 

3. तड़का-

विटामिन बी12 की कमी को दूर करने के लिए आप दाल में जीरा का तड़का लगा सकते हैं. आमतौर पर इसे तड़के के रूप में ही सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है.

 4. सलाद-

सुबह सलाद का सेवन करना सबसे अच्छा माना जाता है. अगर आप विटामिन बी12 की कमी को दूर करना चाहते हैं तो भूने जीरे का पाउडर सलाद में मिलाकर सेवन कर सकते हैं.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

