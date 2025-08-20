अक्सर अरहर दाल खाने के फायदे और नुकसान, टेस्टी बनाने का यूनिक तरीका

Arhar Dal Khane Ke Fayde Aur Nuksan: हमारे घरों में अक्सर अरहर दाल बनाई जाती है, जो न सिर्फ टेस्ट में अच्छी होती है बल्कि प्रोटीन का भी अच्छा स्रोत है. अरहर दाल को तुअर दाल या Pigeon Pea भी कहा जाता है. ये हमारी रसोई की सबसे आम और पसंदीदा दालों में से एक है. राजमा, छोले, चना दाल के साथ जिस दाल का सबसे ज्यादा जिक्र होता है वह अरहर दाल है. यह स्वाद में हल्की, पचने में आसान और पोषण से भरपूर होती है. रोजाना खाने में शामिल की जाने वाली इस दाल के कई कमाल के फायदे हैं, लेकिन इसे खाने को लेकर कुछ सावधानियां भी जरूरी हैं. साथ ही अगर आप इसे रोज खाते-खाते बोर हो गए हैं, तो इसे टेस्टी बनाने का एक यूनिक तरीका भी जानिए.

अरहर दाल खाने के फायदे (Benefits of Eating Tur Dal (Arhar Dal) In Hindi)

1. प्रोटीन का अच्छा स्रोत

अरहर दाल में भरपूर मात्रा में प्रोटीन होता है, जो शरीर की मसल्स को मजबूत बनाता है और शरीर को एनर्जी देती है. खासकर शाकाहारी लोगों के लिए यह एक बेहतरीन प्रोटीन विकल्प है.

यह भी पढ़ें: अखरोट, बादाम छोड़ चिलगोजा खाने के बड़े फायदे और नुकसान

2. पाचन में सहायक

यह दाल फाइबर से भरपूर होती है, जिससे पाचन तंत्र ठीक रहता है और कब्ज जैसी समस्याएं दूर होती हैं और पेट फूला हुआ महसूस नहीं होता है.

3. दिल के लिए फायदेमंद

अरहर दाल में पोटैशियम और मैग्नीशियम जैसे तत्व होते हैं जो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखते हैं और दिल को हेल्दी बनाए रखते हैं.

4. आयरन से भरपूर

इसमें आयरन होता है जो खून की कमी को दूर करता है और शरीर में हीमोग्लोबिन बढ़ाने में मदद करता है. महिलाओं के लिए ये दाल सबसे ज्यादा फायदेमंद है.

5. मानसिक स्वास्थ्य के लिए अच्छा

इसमें फोलेट और विटामिन B होता है जो दिमाग को तेज रखने और तनाव कम करने में मदद करता है. ब्रेन हेल्थ के लिए भी इसे डाइट में शामिल किया जा सकता है.

यह भी पढ़ें: पेट की चर्बी को पसीने की तरह बहा देगा किचन में मौजूद ये सस्ता सा मसाला

अरहर दाल खाने के नुकसान (Side Effects of Arhar Dal)

1. गैस की समस्या

अगर अरहर दाल को ज्यादा मात्रा में खाया जाए या ठीक से न पकाया जाए, तो यह गैस और पेट फूलने की समस्या पैदा कर सकती है.

2. प्यूरीन की मात्रा

अरहर दाल में प्यूरीन नामक तत्व होता है, जो यूरिक एसिड को बढ़ा सकता है. इसलिए गठिया या यूरिक एसिड की समस्या वाले लोगों को सीमित मात्रा में ही खाना चाहिए.

3. ऑक्सलेट की मौजूदगी

इसमें ऑक्सलेट भी होता है, जो किडनी स्टोन की समस्या को बढ़ा सकता है. ऐसे में जिन लोगों को पथरी की समस्या है, उन्हें डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए.

यह भी पढ़ें: प्लेटलेट्स बढ़ाने के लिए रोज खाएं ये 7 चीजें, डेंगू, मलेरिया से जल्दी होगी रिकवरी

अरहर दाल को टेस्टी बनाने का यूनिक तरीका (Unique Way To Make Arhar Tur Dal Tasty)

अगर आप रोज वही सिंपल दाल खाकर बोर हो गए हैं, तो इसे थोड़ा ट्विस्ट देकर टेस्टी बनाएं:

तड़का मसाला दाल:

दाल को अच्छे से उबालें

एक पैन में घी गर्म करें

उसमें जीरा, हींग, लहसुन, प्याज और टमाटर डालें.

हल्दी, धनिया पाउडर, लाल मिर्च और गरम मसाला डालें.

इस तड़के को दाल में मिलाएं.

ऊपर से हरा धनिया और नींबू का रस डालें

इस यूनिक तड़के से दाल का स्वाद दोगुना हो जाएगा और रोज खाने में भी मज़ा आएगा.

अरहर दाल एक हेल्दी और स्वादिष्ट विकल्प है जिसे रोजाना खाने से शरीर को कई फायदे मिलते हैं. बस सही मात्रा और सही तरीके से पकाकर इसका पूरा लाभ उठाएं और हां, स्वाद में बदलाव के लिए यूनिक तड़का जरूर ट्राय करें!

How to Control Constipation: गैस, अपच, अफारा, कब्ज के घरेलू नुस्खे

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)