विज्ञापन
विशेष लिंक

इन 5 लोगों को भूलकर भी नहीं खानी चाहिए अरहर की दाल, जानिए हो सकती है क्या समस्या

Arhar Daal Kise nahi khani Chaiye: अरहर की ये पीली दाल एक ऐसी चीज है जो भारतीय किचन में जरूर पाई जाती है. ये कई तरह के पोषक तत्वों से भरपूर होती है लेकिन इसके बाद भी कुछ लोगों के लिए इसका सेवन नुकसानदायक हो सकता है.

Read Time: 3 mins
Share
इन 5 लोगों को भूलकर भी नहीं खानी चाहिए अरहर की दाल, जानिए हो सकती है क्या समस्या
Arhar Dal Side Effects: अरहर दाल किसे नहीं खानी चाहिए.

Arhar Daal Kise nahi khani Chaiye: अरहर की ये पीली दाल एक ऐसी चीज है जो भारतीय किचन में जरूर पाई जाती है. इस दाल को आप रोटी और चावल के साथ खा सकते हैं. बता दें कि अरहर की दाल की तुअर दाल के नाम से भी जाना जाता है. ये खाने में स्वादिष्ट और पचाने में भी आसान होती है. अरहर की दाल को आप सादा या फिर तड़का लगाकर भी खाया जाता है, लोग इसे अपनी पसंद के हिसाब से खाते हैं. हालांकि ये कई पोषक तत्वों से भरपूर होती है लेकिन कुछ लोगों के लिए इसका सेवन नुकसानदायक हो सकता है. आइए जानते हैं किन लोगों को अरहर की दाल का सेवन करने से बचना चाहिए.

अरहर की दाल किसे नहीं खानी चाहिए ( Arhar ki Daal Kise nahi Khani Chaiye)

ये भी पढ़ें: 30 दिनों तक खाली पेट पी लीजिए लौकी का जूस फिर देखो कमाल, किसे पीना चाहिए और किसे नहीं जाने सबकुछ

प्यूरीन की ज्यादा मात्रा 

अरहर दाल में प्यूरीन होता है, जो शरीर में यूरिक एसिड बढ़ा सकता है. इससे गठिया (गाउट) के मरीजों को परेशानी हो सकती है.

गैस और अपच की समस्या

कुछ लोगों को अरहर दाल खाने के बाद पेट में गैस या भारीपन महसूस होता है, खासकर अगर दाल ठीक से न पकी हो.

किडनी के मरीजों को

जिन लोगों को किडनी की समस्या है, उन्हें प्रोटीन की मात्रा सीमित रखनी होती है. ऐसे में अरहर दाल का ज्यादा सेवन नुकसानदायक हो सकता है.

छोटे बच्चे

छोटे बच्चों को अरहर का दाल का सेवन सीमित मात्रा में करने देना चाहिए. इसका ज्यादा सेवन करने से उनको डाइजेशन की समस्या हो सकती है.

एलर्जी

कई लोगों को अरहर की दाल सूट नहीं करती है जिससे एलर्जी की समस्या हो सकती है. इसलिए ऐसे लोगों को अरहर की दाल का सेवन करने से बचना चाहिए. 

History of Samosa- Swaad Ka Safar | समोसे का इतिहास | जानें ईरान से भारत कैसे पहुंचा समोसा

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Arhar Ki Daal Khane Ke Nuksan, Arhar Dal Side Effects, Tuar Ki Dal Kise Nahi Khani Chaiye, Who Should Not Eat Arhar Dal, Arhar Dal Daily Khane Ke Nuksan
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com