अखरोट, बादाम छोड़ चिलगोजा खाने के बड़े फायदे और नुकसान

Pine Nut Benefits and Side Effects In Hindi: हम सभी बादाम, अखरोट और किशमिश को सबसे बेस्ट ड्राई फ्रूट्स मानते हैं. हालांकि इन सभी मेवों के फायदे बहुत चमत्कारिक भी हैं, लेकिन क्या आपने कभी सुना है कि इन सभी से ज्यादा फायदेमंद एक और नट है जिसका नाम है पाइन नट यानि चिलगोजा (Pine Nuts). इस मेवे के इतने फायदे हैं कि आप गिनते-गिनते थक जाएंगे. जी हां, चिलगोजा खाने के फायदे कमाल हैं. हम और आप सभी ने हमेशा सिर्फ किशमिश, बादाम, काजू और अखरोट के ही फायदों का बखान किया है. लेकिन, एक ऐसा मेवा जिसकी कभी बात नहीं की जाती है या जो इतना पॉपुलर नहीं है, चिलगोजा अपने आप में गुणों का खजाना है. ये ड्राई फ्रूट भी धीरे-धीरे लोगों की पसंद बनता जा रहा है. यह छोटा सा बीज दिखने में भले ही मामूली लगे, लेकिन इसके अंदर छुपे हैं कई पोषक तत्व जो शरीर को कई तरह से फायदा पहुंचा सकते हैं. आइए जानते हैं चिलगोजा खाने के बड़े फायदे और कुछ जरूरी सावधानियां.

चिलगोजा खाने के फायदे और नुकसान (Benefits and Disadvantages of Eating Pine Nuts)

1. इम्यूनिटी को करता है मजबूत

चिलगोजा में जिंक, आयरन और विटामिन ई जैसे तत्व होते हैं जो शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं. इससे सर्दी-खांसी और वायरल संक्रमण से बचाव होता है.

2. दिल को रखे हेल्दी

इसमें मौजूद हेल्दी फैट्स और एंटीऑक्सीडेंट्स कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करते हैं और दिल की बीमारियों का खतरा कम करते हैं. इसलिए भी यह सभी की पसंद होना चाहिए.

3. दिमाग के लिए फायदेमंद

चिलगोजा में ओमेगा-3 फैटी एसिड होता है जो याददाश्त को तेज करता है और मानसिक थकावट को कम करता है. रोज चिलगोजा आपके ब्रेन को बढ़ावा दे सकता है.

4. वजन घटाने में मददगार

यह भूख को कंट्रोल करता है और मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है. जो लोग वजन कम करना चाहते हैं, उनके लिए यह एक अच्छा स्नैक विकल्प हो सकता है.

5. स्किन और बालों के लिए लाभकारी

विटामिन ई और एंटीऑक्सीडेंट्स स्किन को ग्लोइंग बनाते हैं और बालों को मजबूत करते हैं. रोज चिलगोजा खाने से आपको स्किन और बालों को बेहतरीन लाभ मिल सकते हैं.

चिलगोजा खाने के नुकसान (Disadvantages of Eating Pine Nuts)

कीमत बहुत ज्यादा: चिलगोजा बाकी ड्राई फ्रूट्स की तुलना में काफी महंगा होता है. इसकी कीमत आम आदमी के बजट से बाहर हो सकती है.

ज्यादा खाने से वजन बढ़ सकता है: हालांकि यह वजन घटाने में मदद करता है, लेकिन अगर ज़्यादा मात्रा में खाया जाए तो इसमें मौजूद फैट्स और कैलोरी वजन बढ़ा सकते हैं.

कुछ लोगों को एलर्जी हो सकती है: कुछ लोगों को नट्स से एलर्जी होती है. ऐसे में चिलगोजा खाने से त्वचा पर रैश, पेट दर्द या सांस लेने में दिक्कत हो सकती है.

पाचन पर असर: अगर आप इसे बिना चबाए या ज्यादा मात्रा में खाते हैं, तो यह पाचन तंत्र पर असर डाल सकता है और गैस या अपच की समस्या हो सकती है.

चिलगोजा एक पोषक तत्वों से भरपूर ड्राई फ्रूट है जो शरीर को कई तरह से फायदा पहुंचा सकता है. लेकिन, इसकी कीमत और कुछ संभावित नुकसान को ध्यान में रखते हुए इसे सीमित मात्रा में और समझदारी से खाना चाहिए.

