प्लेटलेट्स बढ़ाने के लिए रोज खाएं ये 7 चीजें, डेंगू, मलेरिया से जल्दी होगी रिकवरी

What To Eat To Increase Platelets: बरसात के मौसम में डेंगू और मलेरिया जैसी बीमारियां तेजी से फैलती हैं. इन बीमारियों में शरीर की प्लेटलेट्स की संख्या तेजी से घटती है, जिससे कमजोरी, थकान और ब्लीडिंग जैसी समस्याएं हो सकती हैं. प्लेटलेट्स घटने पर सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि प्लेटलेट्स बढ़ाने के लिए क्या खाएं? प्लेटलेट्स कैसे बढ़ाएं? ऐसे समय में सही खानपान से प्लेटलेट्स को बढ़ाया जा सकता है और रिकवरी भी जल्दी होती है. आइए जानते हैं ऐसी 7 चीजों के बारे में जिन्हें रोज खाने से फायदा मिलेगा.

प्लेटलेट्स बढ़ाने के लिए क्या खाएं? (What To Eat To Increase Platelets?)

1. पपीता के पत्तों का रस

पपीते के पत्तों का रस प्लेटलेट्स बढ़ाने में बेहद असरदार माना जाता है. इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स और एंजाइम्स होते हैं जो शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं. रोज सुबह-शाम एक-एक चम्मच पपीते के पत्तों का रस लेने से प्लेटलेट्स तेजी से बढ़ते हैं.

2. अनार

अनार आयरन और फोलिक एसिड से भरपूर होता है. यह खून की कमी को दूर करता है और प्लेटलेट्स को बढ़ाने में मदद करता है. रोजाना एक कटोरी अनार खाने से शरीर को ताकत मिलती है और डेंगू-मलेरिया से लड़ने की क्षमता बढ़ती है.

3. कीवी

कीवी एक सुपरफ्रूट है जिसमें विटामिन सी और ई भरपूर मात्रा में होते हैं. यह प्लेटलेट्स को नेचुरली बढ़ाने में मदद करता है. रोजाना एक कीवी खाने से इम्यून सिस्टम मजबूत होता है.

4. पालक

पालक आयरन और विटामिन के का अच्छा स्रोत है. यह खून को साफ करता है और प्लेटलेट्स की संख्या को संतुलित रखता है. पालक का सूप या सब्जी रोज खाने से फायदा होता है.

5. गाजर और चुकंदर

गाजर और चुकंदर दोनों ही खून को साफ करने वाले तत्वों से भरपूर होते हैं. ये शरीर में रेड ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स को बढ़ाने में मदद करते हैं. इनका जूस रोज सुबह पीना फायदेमंद होता है.

6. नट्स और बीज

बादाम, अखरोट, सूरजमुखी के बीज और फ्लैक्स सीड्स में ओमेगा-3 फैटी एसिड और जिंक होता है. ये शरीर की सूजन को कम करते हैं और प्लेटलेट्स को बढ़ाने में सहायक होते हैं.

7. नींबू और आंवला

विटामिन सी से भरपूर नींबू और आंवला शरीर की इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं. ये एंटीऑक्सीडेंट्स प्लेटलेट्स को टूटने से बचाते हैं और नई प्लेटलेट्स बनने में मदद करते हैं.

Photo Credit: Canva

इन बातों का ध्यान रखें:

खूब पानी पिएं ताकि शरीर हाइड्रेट रहे.

ताजे फल और सब्जियां खाएं.

डॉक्टर की सलाह जरूर लें, खासकर अगर प्लेटलेट्स बहुत कम हो जाएं.

